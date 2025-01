Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les aspirateurs robot sont de plus en plus présents dans les foyers. Mais comme tout produit tech, il est souvent difficile de jeter son dévolu sur un modèle particulier. Les soldes sont le bon moment de faire un choix.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur ?

L’aspirateur laveur iRobot Roomba Combo i5+ est normalement vendu 699,99 €. Pour les soldes, il est proposé au prix de 349 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, cet aspirateur de la marque iRobot ?

L’iRobot Roomba Combo i5+ est doté d’une brosse latérale pour récupérer les saletés et débris sur les côtés, afin d’optimiser ses passages. La plupart des saletés sont récupérées par des rouleaux en caoutchouc qui s’occupent de soulever les débris et autres poussières ou poils d’animaux pour mieux les évacuer sans les emmêler. Ses capteurs lui permettent de plus de se repérer et de naviguer dans votre intérieur en évitant les obstacles, ce qui assure des passages efficaces.

Il dispose d’une fonction nettoyage humide afin de laver les sols, grâce à un réservoir d’eau embarqué et une lingette intégrée. Il fonctionne alors à la manière d’une serpillère, pour éliminer les tâches incrustées. Niveau saleté incrustée, la technologie Dirt Detect permet de détecter les zones particulièrement sales pour effectuer un autre passage.

À ce prix, cet aspirateur est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 350 € pour un aspirateur robot iRobot fiable, c’est une très bonne affaire. Le Roomba Combo i5+ peut établir une cartographie précise de votre domicile pour se repérer dans l’espace. Vous retrouverez le plan de votre logement dans l’application iRobot Home, ainsi que de nombreuses fonctions, comme la personnalisation des tâches et des routines, ou la planification d’une session de ménage. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont aussi présents.

Quant à la station d’autovidage, elle permet à l’aspirateur de vider les saletés collectées, et de recharger ses batteries, le tout de manière autonome. Niveau autonomie, comptez 20 minutes de ménage environ, ou une surface de 200 m².

