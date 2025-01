Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Smart Doorbell 3S est une sonnette connectée qui vient avec plein de fonctionnalités, dont une caméra qui peut filmer jusqu’en 2K. Moins chère pour les soldes, elle devient tout de suite plus intéressante.

C’est quoi, cette promotion sur cette sonnette ?

La Xiaomi Smart Doorbell 3S est normalement vendue 99,99 €. Elle est en ce moment disponible sur le site de Xiaomi au prix de 79,99 €.

C’est quoi, cette sonnette connectée ?

La Smart Doorbell 3S est une sonnette à installer à l’extérieur de chez vous, y compris si vous habitez en maison, grâce à sa certification IP65 qui la rend résistante aux intempéries. Son installation ne nécessite pas beaucoup d’expérience en bricolage, puisqu’il suffit de coller le socle et la sonnette à l’endroit désiré. L’adhésif est puissant et le socle est conçu pour rester en place. De plus, une alarme retentira et vous recevrez une notification si une personne mal intentionnée tente d’enlever la sonnette.

Avant de la placer, pensez bien à scanner le QR code à l’arrière de l’appareil avec l’application Mi Home pour y avoir accès sur votre smartphone ou votre tablette. En dehors de sa fonction classique de sonnette, vous avez accès aux vidéos en direct via l’application sur smartphone ou tablettes pour voir qui sonne à votre porte, avec des images nettes et détaillées et une vue complète ultra-grand angle en diagonale à 180°. L’objectif ultra-grand angle assure une surveillance panoramique et de toute la zone située devant votre porte. La vision nocturne est aussi présente et s’active automatiquement lorsqu’il fait noir.

À ce prix, cette sonnette de Xiaomi est-elle une bonne affaire ?

La Smart Doorbell 3S est un accessoire très pratique, et est une très bonne affaire à ce prix, surtout avec ses nombreuses fonctions. Elle embarque une fonction d’audio bidirectionnel, de détection de mouvements, ou permet d’enregistrer un message personnalisé pour les visiteurs. Elle est de plus compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Enfin, notez que sa batterie rechargeable de 5 200 mAh offre jusqu’à 4 mois d’autonomie, en fonctionnant 24 h/24, et se recharge via son port USB-C. La sonnette peut aussi se brancher via une alimentation filaire.

