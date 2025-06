Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour les soldes d’été, NordVPN propose des promotions sur l’ensemble de ses abonnements jusqu’à 73 % de réduction, avec un mois offert.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d'été 2025

Les VPN sont utiles pour surfer l’esprit tranquille sur vos appareils connectés. Parmi les nombreux fournisseurs présents sur le marché, NordVPN est sans conteste le plus visible. Le service offre et surtout d’excellentes performances. Avec cette promotion pour les soldes d’été, c’est l’occasion de mettre la main sur un VPN au très bon rapport qualité-prix. NordVPN propose des réductions sur ses différents abonnements, avec un mois d’abonnement offert pour toute souscription.

L’abonnement Basique de deux ans est proposé au prix de 3,25 € par mois, ou 81,36 € pour les deux premières années, au lieu de 298,75 €.

de deux ans est proposé au prix de 3,25 € par mois, ou 81,36 € pour les deux premières années, au lieu de 298,75 €. L’abonnement Plus , le plus populaire chez le fournisseur, est au prix de 4,21 € par mois, ou 105,36 € pour deux ans, au lieu de 374,75 €.

, le plus populaire chez le fournisseur, est au prix de 4,21 € par mois, ou 105,36 € pour deux ans, au lieu de 374,75 €. Enfin, l’abonnement Ultime, le plus complet, qui comprend les utilitaires NordPass et NordLocker, est en ce moment au prix de 6,61 € par mois, ou 165,36 € pour deux ans, au lieu de 622,25 € habituellement.

C’est quoi, NordVPN ?

NordVPN Le VPN que tout le monde connaît Interface simple et lisible

Serveurs rapides

Bonnes performances

Fonctionnalités variées

Application facile à utiliser Serveurs : plus de 7 000

Pays : 111

Appareils : 10

Rétractation : 30 jours

Double authentification : oui L’avis de la rédaction Le service fonctionne très bien : les serveurs sont nombreux et performants, les applications sont bourrées d’options pratiques Julien Lausson Julien Lausson Notre avis sur NordVPN

Un VPN sert à masquer votre adresse IP et sécuriser votre connexion internet. NordVPN est disponible sur PC, ainsi que sur la plupart des appareils Android, macOS, iOS, et sur certaines Smart TV. Le fournisseur de VPN le plus connu passe par le protocole NordLynx et possède des serveurs fiables et rapides afin de naviguer sur Internet anonymement. Les débits et le ping (temps de réponse d’un ordinateur) sont rapides et stables.

Avec son interface allégée et pratique, NordVPN propose un VPN intuitif avec la présence d’une carte du monde où s’affichent les pays auxquels vous pouvez vous connecter, avec plus de 6 000 serveurs disponibles.

L’interface de NordVPN // Source : NordVPN

À ce prix, les abonnements NordVPN sont-ils une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous avez besoin d’un VPN efficace. Les abonnements à NordVPN comprennent les options de réseau Mesh, split tunneling, pour déterminer les applications qui utilisent la connexion au VPN. Une fonction de kill switch est aussi présente afin de couper la connexion lorsque le lien avec le serveur VPN est rompu.

Les abonnements Plus et Ultime sont plus complets, et s’accompagnent de NordPass, un gestionnaire de mots de passe et de cartes bancaires, et NordLocker. Ce dernier n’est présent que dans l’abonnement Ultime et met à votre disposition un service Cloud pour sécuriser vos données dans un coffre-fort virtuel protégé par un mot de passe.

Les points à retenir sur NordVPN :

Une interface claire

De bonnes performances via le protocole NordLynx

NordPass et NordLocker dans les abonnements supérieurs

