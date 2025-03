Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les montres connectées de Garmin comptent parmi les meilleures sur le marché. La Forerunner 955 ne fait pas exception, surtout quand elle est plus abordable.

Le marché des montres connectées est partagé entre des appareils complémentaires aux smartphones et des montres spécialement dédiées à la pratique sportive. Dans ce registre, Garmin est une marque référente sur le marché, mais ces montres ne sont pas toujours accessibles. En ce moment, le modèle haut de gamme Forerunner 955 (récemment remplacée par la 965) se trouve à 339 € chez Lepape, l’e-commerçant spécialisé dans les sports outdoors.

La Garmin Forerunner 955 est normalement 549,99 €. Elle est en ce moment disponible au prix de 339 € chez Lepape, l’e-commercant spécialisé dans les sports outdoors.

C’est quoi, cette montre Garmin ?

La Forerunner 955 montre tout de suite la couleur avec un design résolument sportif. Elle pourra toujours se porter au quotidien, mais ne sera pas le plus discret des accessoires une fois au poignet. Malgré son poids contenu de 55 g, sa taille de 46,5 mm et les 14,4 mm d’épaisseur du boîtier, la montre ne passe pas inaperçue. Sa conception robuste et la qualité des matériaux en font une montre solide qui ne craint pas d’être malmenée. Elle est de plus certifiée 5 ATM pour la natation en piscine et en eau libre.

La Forerunner 955 est dotée d’un écran MIP tactile d’une définition 260 × 260 pixels. La dalle embarque une technologie similaire au LCD, mais utilise la lumière extérieure comme rétroéclairage pour une meilleure économie d’énergie et une très bonne lisibilité en plein soleil, idéal pour les sports outdoor. En complément de l’écran tactile, plusieurs boutons physiques sont présents pour la navigation. Que ce soit en tactile ou via ces boutons, parcourir les menus est fluide et la montre est réactive. Vous pourrez recevoir vos notifications lorsqu’elle est couplée avec votre smartphone Apple ou Android, et même utiliser le paiement sans contact pour payer le pain au chocolat après l’effort du matin.

À ce prix, cette montre connectée est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour une montre performante. La Garmin Forerunner 955 est avant tout dédiée à la course à pied, mais propose aussi de nombreux autres suivis sportifs, ainsi que de nombreux paramètres. Les suivis santé comme la fréquence cardiaque, le SpO2, ou le cycle menstruel sont précis. Vous pourrez aussi consulter et optimiser votre niveau d’énergie en utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et d’autres données. Le GPS multibandes est quant à lui très précis.

La Forerunner 955 peut aussi suggérer des entraînements en fonction des données de santé ou de vos habitudes sportives. Notez que la montre possède une fonction d’assistance, activée par défaut pour certains profils d’activité uniquement, afin de contacter les urgences. Enfin, son autonomie maximale varie entre une semaine et 15 jours environ.

Les points à retenir sur la Garmin Forerunner 955 :

Un suivi des données sport et santé précis

Le très bon GPS multibandes

Une semaine minimum d’autonomie

