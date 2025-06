Lecture Zen Résumer l'article

L’encyclopédie libre et gratuite Wikipédia a procédé à un test limité et volontaire consistant à utiliser l’intelligence artificielle générative pour résumer des articles. Mais le projet a été accueilli fraîchement par les bénévoles du projet, qui est suspendu.

Depuis le boom de l’intelligence artificielle générative, causé par l’arrivée de ChatGPT, les médias, comme les internautes et les entreprises, tâtonnent pour voir quels usages peuvent émerger, et quelles bonnes pratiques avoir. Le New York Times ajoute par exemple un bandeau sur les illustrations générées par IA. Même chose sur Numerama, avec un pictogramme dédié.

Autre axe d’exploration : confier à une IA générative le soin de générer un résumé d’un texte écrit par un humain, sous la forme d’une fonctionnalité facultative. Un service qui existe dans la version premium de Numerama et une manière d’imaginer une utilisation raisonnable de l’IA : sans se fermer complètement, ni s’y abandonner totalement.

Un exemple d’expérimentation avec l’IA. // Source : Numerama

Une expérimentation de résumé par IA sur Wikipédia

C’était aussi un angle de réflexion pour la fondation Wikimédia, qui pilote l’encyclopédie libre et gratuite Wikipédia. Depuis le début du mois de juin 2025, une expérimentation était en cours sur les articles, à condition de se servir de l’extension de navigateur dédiée à Wikipédia et de rejoindre ledit programme (opt-in).

Mais, comme le rapporte le site 404 Média, les bénévoles participant à la conception de l’encyclopédie ont largement râlé à l’encontre de l’initiative. Des arguments tout à fait audibles ont d’ailleurs été brandis, comme le risque de voir des erreurs dans ces résumés, car les IA peuvent parfois halluciner — c’est-à-dire raconter n’importe quoi.

Or, ces fautes sont susceptibles de nuire à la crédibilité du projet. Mais selon une capture d’écran, ces résumés par IA, qui apparaissent tout en haut de chaque article sur Wikipédia, sont accompagnés d’un label de mise en garde avec un pictogramme d’avertissement jaune. Un texte figure aussi sous chaque résumé artificiel.

Celui-ci indique qu’il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale qui ne suit pas le processus habituel de validation éditoriale. En conséquence, ce résumé n’a pas été contrôlé quant à sa neutralité de point de vue et de sa justesse. En outre, le résumé est replié par défaut ; il faut cliquer dessus pour le voir en grand.

Le principe du résumé artificiel sur l’encyclopédie. // Source : JScherer-WMF

L’intérêt de ces résumés par IA est également discutable, puisque bon nombre d’entrées sur Wikipédia — notamment les bons articles et articles de qualité — ont déjà une synthèse, avec l’introduction, qui est parfois bien longue et très complète. Le tout, en respectant les critères exigeants de style, d’exactitude, de neutralité, de source et d’illustration.

Ces résumés ne sont pas sans rappeler une autre controverse, au profil similaire : celui des AI Overviews, les fameux résumés artificiels que Google met dans son moteur de recherche, dont les débuts ont été calamiteux, et qui vont peut-être transformer le web pour toujours. Voire peut-être pour le pire, en tuant tout le reste de l’écosystème.

Il n’est toutefois pas dit que la fondation Wikimédia abandonne pour de bon l’idée de se servir de l’IA générative. 404 Média indique en effet qu’il ne s’agit que d’une « pause » de l’expérimentation, et non d’un arrêt complet. Cela suggère que cette interruption ne pourrait être que provisoire. En outre, d’autres axes d’emploi pourraient finir par voir le jour.

