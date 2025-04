Lecture Zen Résumer l'article

Google a pris deux décisions fin avril. D’abord, il va arrêter de proposer des mises à jour pour les plus vieux modèles de ses thermostats connectés Nest. Ensuite, le marché européen n’aura droit à aucun futur modèle.

C’était il y a plus de dix ans. Début avril 2014, Google lançait son thermostat connecté en Europe, trois mois après le retentissant rachat de Nest Labs pour plus de 3 milliards de dollars. Une décennie plus tard, c’est l’heure du reflux. L’entreprise américaine a pris la décision de laisser tomber le marché européen, dans une décision parue le 25 avril.

« Les systèmes de chauffage en Europe sont uniques et présentent une variété d’exigences matérielles et logicielles qui rendent difficile la construction d’un système adapté à la diversité des habitations. C’est pourquoi nous ne lancerons plus de nouveaux thermostats Nest en Europe », écrit le groupe dans son communiqué.

Que va-t-il se passer pour les clients Nest ?

Qu’adviendra-t-il pour les modèles déjà vendus sur le Vieux Continent ? Tout va dépendre de leur génération. S’il s’agit de modèles mis en vente de 2011 à 2014, le support technique va prendre fin le 25 octobre 2025 — les modèles en question (Nest Learning) n’étaient déjà plus commercialisés. Cette fois, c’est l’arrêt des mises à jour.

Ce n’est pas tout : les fonctions des thermostats du côté de la connectivité vont cesser. « Vous ne pourrez plus les contrôler à distance depuis votre téléphone ou avec Google Assistant, mais vous pourrez toujours ajuster la température et modifier les horaires directement sur le thermostat », indique la société. Fini le sans-fil.

Concernant les modèles à partir de 2015, aucun changement particulier. Les mises à jour seront toujours poussées sur les différentes générations et les différents produits. Les modèles encore en stock seront toujours proposés à la vente, jusqu’à épuisement. On pourra toujours les piloter à distance, pour au moins les prochaines années.

À plus long terme, il est probable que les appareils concernés finiront eux aussi par sortir des plans de mise à jour de Google, et de l’environnement logiciel du géant de la tech, ce qui signifie une perte de connectivité. En la matière, les produits les plus exposés sont les plus anciens, comme le Nest Learning de 2015.

