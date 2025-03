Lecture Zen Résumer l'article

Présentée en début d’année 2025, la fonctionnalité Operator, développée par la startup OpenAI (ChatGPT) fait ses débuts en Europe. Mais tout le monde n’aura pas accès à ce mode, qui repose sur un agent intelligent autonome.

L’annonce est tombée dans la matinée du 13 mars 2025. Le nouveau service d’intelligence artificielle (IA) développé par la startup américaine OpenAI est désormais disponible dans l’Union européenne. L’accès qui vient d’être débloqué pour l’UE concerne aussi quelques autres pays du Vieux Continent — la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein.

Inutile toutefois de vous précipiter sur ChatGPT pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité, appelée Operator. À moins d’avoir souscrit un forfait OpenAI Pro à 200 euros par mois, vous n’y aurez pas accès. L’outil, évoqué dans la presse dès novembre 2024, puis officialisé en janvier, exclut les comptes gratuits ou les abonnements Plus (20 euros par mois).

Les agents autonomes, nouvel horizon de l’IA générative. // Source : Numerama

Comme son nom le laisse entendre, Operator est ce qu’on appelle un « agent ». Reposant sur l’IA, il est censé pouvoir exécuter certaines actions en autonomie, après avoir reçu des consignes. En l’espèce, « l’agent intelligent autonome » d’OpenAI est centré sur des facultés de recherche, qui sont à ce jour toujours en phase de développement.

En somme, il s’agit d’aller plus loin que ce que propose ChatGPT, qui est en fin de compte assez passif : il attend que vous lui posiez des questions, puis il répond, sans possibilité d’effectuer des tâches dans son coin (le chatbot a toutefois récemment gagné la possibilité de gérer automatiquement des rappels et des tâches élémentaires).

2025, année des agents IA

Dans la présentation technique faite début 2025, il a été dit cet Operator repose sur un modèle nommé CUA (Computer Using Agent, soit « agent utilisant un ordinateur ») et combinant la vision par ordinateur de GPT-4o, un modèle de langage lancé en mai 2024, et des procédés de raisonnement qui exploitent l’apprentissage par renforcement.

Fin octobre 2024, OpenAI a tenu une session de questions / réponses sur Reddit, exercice au cours duquel la direction de la startup a avancé que la faculté de remplir des tâches serait « un grand thème de 2025 ». Pour sa part, Sam Altman, cofondateur d’OpenAI, considérait que les agents « donneront l’impression d’être la prochaine grande avancée ».

Ne manquez pas les grandes actualités de l’IA avec notre newsletter dédiée, Artificielles. Vous pouvez vous abonnement gratuitement ci-dessous !

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !