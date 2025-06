Lecture Zen Résumer l'article

Pornhub, YouPorn et RedTube procéderont à partir du 4 juin 2025 au blocage des internautes français, pour les empêcher de regarder des vidéos pornographiques. But de la manœuvre ? Contester l’obligation faite par la France de déployer des mécanismes de vérification d’âge pour écarter les mineurs.

Mise à jour – L’interdiction d’accès des internautes français à Pornhub, YouPorn et RedTube est désormais effective. Les trois sites affichent le même message de protestation contre la politique français de vérification de l’âge.

Article original – Ce sera l’équivalent d’un écran noir qui s’abattra sur Pornhub. À compter du 4 juin 2025, le plus populaire des sites pour adultes empêchera les internautes venant de France de visionner ses vidéos pornographiques, a appris France Info ce 3 juin. Objectif ? Protester à propos de la politique de contrôle obligatoire de l’âge que la France a mis en place.

Plus de vidéos accessibles sur Pornhub, RedTube et YouPorn

L’action, en réalité, ne se limitera pas à Pornhub. Deux autres places fortes du X sur le web, YouPorn et RedTube, vont également bloquer les Françaises et les Français à partir du 4 juin. Point commun de ces trois plateformes : elles appartiennent toutes à l’entreprise Aylo (ex-MindGeek), elle-même possédée par Ethical Capital Partners.

En se rendant sur ces trois sites web, les internautes tomberont sur un message intitulé la liberté n’a pas de bouton off, avec une illustration qui s’inspire du tableau La Liberté guidant le peuple, et qui reprend la femme au sein nue brandissant le drapeau français. Un texte en français viendra ensuite expliquer les raisons de cette restriction d’accès.

En particulier, il remet en cause la politique française de contrôle obligatoire de l’âge « à chaque fois » qu’un internaute se rend sur les sites X, ce qui « ne protège pas les mineurs », mais en plus « met en danger la vie privée de tout le monde et expose les enfants à des risques ». Parmi les menaces, Aylo fait état de fuites de données.

Pornhub inaccessible en France à partir du 4 juin. // Source : Canva ; Wikimedia Pornhub

Or, « vous obliger à fournir, de façon répétée, des informations personnelles sensibles crée un risque de sécurité inacceptable que nous refusons d’imposer à nos utilisateurs », affirme le poids lourd de l’industrie du X. À ses yeux, cela va surtout disperser les internautes sur des milliers d’autres sites X qui sont beaucoup plus douteux, d’après Aylo.

Des sites qui « contournent délibérément les réglementations, ne vérifient pas l’âge des personnes figurant dans les vidéos et encouragent activement les utilisateurs à contourner la loi », argue l’entreprise, alors que les trois sites X affirment contrôler le contenu et agir pour la sécurité (Pornhub a par exemple un formulaire de demande de retrait de contenu).

Ainsi, poursuit Aylo, « en suspendant l’accès à notre site en France, nous prenons position : nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineurs ». Une manière aussi, sans doute, d’espérer rallier les internautes pour qu’ils donnent de la voix contre le gouvernement.

Un accès aujourd’hui très facile à Pornhub, RedTube et YouPorn

Aujourd’hui, l’accès à Pornhub, à YouPorn et RedTube est extrêmement aisé. Il suffit de taper leur nom dans un moteur de recherche ou directement dans la barre d’adresse de son navigateur web pour s’y rendre. Ensuite, la page d’accueil demande à l’internaute s’il a plus de 18 ans. Une « vérification » forcément trop légère, qu’on peut esquiver en mentant.

L’actuelle « vérification ». C’est une simple déclaration sur l’honneur. // Source : Capture d’écran

Les trois sites X affirment ne pas être hostiles à la stratégie consistant à empêcher les mineurs d’accéder à du contenu pour adultes. Aylo déclare avoir fait des propositions en ce sens, comme une vérification de l’âge des utilisateurs effectuée directement sur l’appareil, ce qui protégerait à la fois les mineurs et la vie privée des adultes. Mais l’idée n’a pas été reprise.

Par le passé, Aylo avait brandi la perspective d’un blocage des internautes français pour protester contre la politique du gouvernement français, sans toutefois mettre à exécution cette menace. C’était du moins vrai jusqu’au 4 juin. Mais avec la perspective d’un blocage de ces trois plateformes, ainsi qu’une douzaine d’autres, le ton a changé.

