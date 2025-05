Lecture Zen Résumer l'article

La Commission européenne lance des investigations concernant quatre très grands sites pornographiques, dont Pornhub et Xvideos. Bruxelles estime qu’ils sont vraisemblablement en infraction avec un règlement européen récent : le Digital Services Act.

Ils font partie des sites pornographiques les plus fréquentés du web, et ils sont aujourd’hui dans le collimateur de la Commission européenne. Ce mardi 27 mai 2025, Bruxelles annonce une enquête contre quatre grandes plateformes du X (Pornhub, Stripchat, XNXX et Xvideos). En cause ? De plausibles infractions au Digital Services Act (DSA).

Ce règlement sur les services numériques, entré en vigueur pour l’ensemble de l’écosystème depuis février 2024, a pour mission de réguler les pratiques des entreprises sur leurs sites et applications. Cela inclut, par exemple, le retrait de contenus illicites, la nécessité de se soumettre à de nouvelles obligations ou une transparence accrue des algorithmes.

Les exigences sont renforcées lorsqu’il s’agit de plateformes entrant dans la catégorie VLOP (very large online platforms), c’est-à-dire les plus grandes plateformes du net. Il s’avère que trois des quatre sites X visés (Xvideos, Pornhub et Stripchat) ont été désignés VLOP en avril 2024 ; cependant, ce qualificatif ne s’applique plus à Stripchat après une réévaluation.

Tombent dans la catégorie VLOP les plateformes qui accueillent chaque mois plus de 45 millions d’utilisateurs provenant de l’Union européenne (soit 10 % de la population totale de l’UE). On trouve à niveau des sites comme le moteur de recherche Google, la boutique d’Amazon, l’App Store d’Apple ou encore le site de réservation Booking.

Des insuffisances en matière de vérification de l’âge

En l’espèce, la décision de la Commission européenne de s’intéresser à ces quatre sites X tient au fait qu’il y a des interrogations sur le plein respect des obligations contenues dans le DSA En particulier, Bruxelles suppose que la protection des mineurs est défaillante, en raison de l’absence de mesures efficace de vérification de l’âge.

Précisément, ces quatre sites fauteraient sur :

les mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de la sécurité et de la sûreté des mineurs, notamment au moyen d’outils de vérification de l’âge ;

l’évaluation et l’atténuation des risques d’effets négatifs sur les droits de l’enfant et le bien-être mental et physique des utilisateurs, afin d’empêcher l’accès des mineurs à des contenus pour adultes, notamment grâce à des outils de vérification de l’âge adaptés.

Si les infractions au DSA sont avérées, cela ouvre la voie à une procédure de sanctions contre ces plateformes. Divers leviers sont possibles, en fonction de la gravité des violations, de leur nombre ou de la bonne volonté des fautifs à résoudre le ou les problèmes. Cela inclut des amendes pouvant être très élevées, voire une interdiction d’accès à l’UE.

