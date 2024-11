Quatre sites X (Tukif, Xhamster, Iciporno et MrSexe) ne sont plus joignables depuis une connexion Orange. Ils devraient également très bientôt être inaccessibles chez Bouygues Télécom, SFR et Free. C’est la conséquence d’une décision de justice rendue à la mi-octobre. Ces sites sont sanctionnés pour ne pas bien vérifier l’âge des internautes, afin d’exclure les mineurs.