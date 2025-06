Lecture Zen Résumer l'article

Les VPN seront-ils les grands gagnants de la lutte entre les sites pornographiques et le gouvernement français pour le contrôle de l’âge ? Peut-être. En tout cas, les internautes ne s’y trompent pas et les abonnements aux VPN augmentent.

Le bras de fer entre les sites pornographiques et le gouvernement français commence et un acteur des services web se frotte les mains : les VPN. Aylo, l’éditeur de trois des plus gros sites pornographiques au monde, a mis sa menace a exécution le 4 juin 2025 — plutôt que de soumettre les Françaises et les Français à un contrôle de l’âge strict, l’éditeur de PornHub et de RedTube a fermé son accès en France. Le message laissé à la vue de toutes et de tous, dans un style un brin grandiloquent, affirme que « La liberté n’a pas de bouton off » et qu’il n’y a pas de solution technique sécurisée et simple pour se conformer à la loi française.

Cette fenêtre d’action pour les VPN n’est donc pas étonnante et nombreux sont ceux qui ont déjà commencé à communiquer sur le sujet. Dernier en date : Proton VPN, de l’éditeur suisse Proton qui édite également ProtonMail. Dans une publication postée sur X (cela ne s’invente pas…), Proton VPN affirme que seulement une demi heure après le blocage des sites web pornographiques en France par Aylo, le service a connu 1 000 % d’augmentation des abonnements — pour un engagement de 2 ans, le VPN propose un tarif de 107 €, ce qui est déjà une petite somme pour accéder à des sites pornographiques, mais qui n’a pas freiné les internautes de France. Proton propose une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, ce qui peut inciter à essayer un abonnement et se faire rembourser ensuite la somme.

Le tweet de ProtonVPN // Source : Capture d’écran Numerama

Proton affirme que ce taux d’engagement de nouveaux clients est supérieur « à ce qu’il a connu quand les USA ont banni TikTok du territoire », signe qui montre à quel point l’accès à la pornographie, dans un pays bien moins grand, est un sujet de société.

Sur Google Trends, la tendance est aussi clairement marquée. La recherche VPN, sur 90 jours, a connu un pic colossal tout récemment. En rouge, c’est le leader du marché NordVPN qui semble se détacher : on voit les recherches associées à sa marque suivre nettement la même tendance que celle liée au terme générique, quoique de manière plus mesurée. Le géant européen, basé en Lituanie, propose aussi une formule de 2 ans pour 81 €, avec la même garantie satisfait ou remboursé que Proton VPN.

Les tendances Google Trends au 5 juin 2025 // Source : Capture d’écran Numerama

Mais alors, il suffit d’un VPN pour contourner le blocage ?

La réponse à cette question est simple : oui. Nos tests nous ont montré que les VPN permettaient d’accéder à la page de garde non modifiée de PornHub en se connectant simplement depuis les États-Unis. Une technique bien simple pour un internaute, désormais habitué à contourner les différents géoblocages sur d’autres thématiques. Et au-delà des abonnements directs, il est possible aujourd’hui d’avoir un accès très simple à des VPN : un compte bancaire Revolut Metal, par exemple, offre un accès à NordVPN, tout comme Proton propose son VPN en pack avec sa messagerie et ses logiciels de bureautique en ligne.

PornHub accessible depuis une IP américaine de NordVPN // Source : Capture d’écran Numerama

La bataille du gouvernement français pour le contrôle de l’accès aux sites pornographique pourrait donc, en réalité, n’en être qu’à ses débuts. S’il est aussi facile pour un internaute de contourner le blocage, la contrainte légale sur les sites pornographiques pourrait ne pas être jugée assez forte par la France. Pour le moment, l’heure est aux réjouissances : Clara Chappaz, ministre du Numérique, a rebondi sur cet au revoir des sites X aux spectateurs français, estimant que « la protection des mineurs en ligne n’est pas une option ».

Ironiquement, sur la page d’accueil de PornHub, le site affiche un guide pour bloquer son accès aux mineurs, à l’attention des parents, au moyen du contrôle parental.

Le tweet de Clara Chappaz // Source : Capture d’écran Numerama

