Apple dévoilera ses futures mises à jour logicielles lors de la WWDC le 9 juin 2025. iOS 19, la future grande mise à jour de l’iPhone, s’annonce majeure. Elle pourrait introduire un redesign de l’interface, le premier depuis 2011.

En attendant les iPhone 17 en septembre, Apple organise sa traditionnelle conférence développeur, la WWDC, le 9 juin 2025. C’est là que la marque dévoile chaque année ses nouvelles versions d’iOS, iPadOS et macOS, ainsi que d’autres nouveautés (Apple Intelligence en 2024, Apple Vision Pro en 2023, etc.).

Si les rumeurs sont justes, l’édition 2025 de la WWDC sera principalement dédiée au logiciel, avec des révisions majeures d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS. L’entreprise américaine pourrait introduire un nouveau design commun à tous ses systèmes d’exploitation, en plus de nombreuses nouveautés.

Quand sortira iOS 19 sur iPhone ?

Tous les ans, Apple publie ses nouvelles versions majeures d’iOS en trois temps :

Annonce et bêta développeur en juin, dans les minutes qui suivent la WWDC.

et en juin, dans les minutes qui suivent la WWDC. Bêta publique entre fin juin et mi-juillet. Avec de nouvelles versions bêta toutes les deux semaines environ.

entre fin juin et mi-juillet. Avec de nouvelles versions bêta toutes les deux semaines environ. Version finale à la mi-septembre, quelques jours avant la sortie du nouvel iPhone.

En toute logique, il faut s’attendre à une première bêta d’iOS 19 le 9 juin, puis à une sortie de la version définitive autour du 15-16 septembre. Toutes les nouveautés n’arriveront probablement pas simultanément : il y aura des iOS 19.1 et iOS 19.2 dans les semaines qui suivent, comme d’habitude.

L’iPhone 16e sous iOS 18. // Source : Nino Barbey / Numerama

À quoi ressemblera le nouveau design d’iOS 19 sur iPhone ?

En mars 2025, Bloomberg a été le premier à indiquer un changement majeur dans iOS 19 : pour la première fois depuis iOS 7 (2011), Apple s’apprêterait à changer l’interface des iPhone.

Ces rumeurs ont été reprises par d’autres comptes plus ou moins fiables ensuite : tous annoncent une refonte de l’interface. iOS 19 pourrait ainsi devenir une mise à jour marquante, en instaurant les bases du futur d’Apple pour les 10 prochaines années.

iOS 6 à gauche, iOS 7 à droite. Une décennie plus tard, Apple a conservé le design plat. // Source : Numerama

Quels seront les grands changements d’iOS 19 ? Tout ce que l’on sait est qu’Apple souhaiterait unifier toutes ses interfaces autour d’un style unique, vraisemblablement inspiré de visionOS (le système du Vision Pro).

L’interface devrait être plus transparente, accueillerait plus d’animations et verrait ses icônes évoluer. Bloomberg parle aussi de nouveaux gestes de navigation, ce qui signifierait que toutes les applications évolueraient avec ce nouveau look. Certaines rumeurs suggèrent notamment une toute nouvelle application Appareil photo, avec un design inédit dans l’univers du smartphone.

iOS 19 inspiré de visionOS ? Voici un rendu 3D qui imagine qui des icônes rondes. // Source : X / AppleTrack

Le nom de code de ce projet serait Solarium, en référence au toit de verre qui laisse passer de la lumière. On peut imaginer qu’Apple jouera sur les reflets et la transparence pour donner un style unique à ses appareils. Il se murmure d’ailleurs que de futurs iPhone, en 2027, pourraient tenter d’éliminer complètement les bordures. Une interface inspirée du verre aurait alors beaucoup plus de sens.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 19 sur iPhone ?

Outre ce nouveau design, qui devrait sans doute justifier à lui seul la mise à jour vers iOS 19, Apple introduira bien logiquement d’autres nouveautés sur iPhone à la rentrée 2025. La marque a déjà confirmé des premières fonctionnalités liées à l’accessibilité, comme un mode pour sous-titrer en temps réel tout ce que l’iPhone entend.

Quelles seront les autres nouveautés ? Avant le 9 juin, il vaut mieux être prudent. Les rumeurs mentionnent les nouveautés ci-dessous, mais rien ne dit qu’elles arriveront vraiment dans iOS 19. Par le passé, la prédiction des nouveautés d’une mise à jour Apple s’est souvent avérée périlleuse :

Apple pourrait introduire un nouveau système de prédiction du temps de recharge. L’iPhone indiquerait le temps nécessaire pour arriver à 100 %. On parle aussi d’un nouveau mode d’économie d’énergie qui utiliserait l’IA pour optimiser l’iPhone.

Google Gemini pourrait être intégré aux réglages d’Apple Intelligence, comme ChatGPT. On imagine qu’il sera possible de générer du texte ou des images avec les modèles de Google.

Le nouveau Siri, qui devait arriver avec iOS 18.4, devrait arriver dans une future version d’iOS 19. Il ne devrait pas encore s’agir d’un vrai rival de ChatGPT, mais plutôt d’une amélioration du système actuel avec la possibilité d’accéder à votre historique personnel.

Apple pourrait introduire un service de traduction en temps réel pour les propriétaires d’AirPods.

Les AirPods 4 d’Apple. // Source : Nino Barbey pour Numerama

iOS 19 introduirait une nouveauté importante pour les réseaux Wi-Fi publics avec un portail de connexion, qui demandent un mail ou des informations personnelles pour continuer. Un système de « mémoire » permettrait de connecter automatiquement tous ses appareils.

Un mode « Stage Manager » pourrait faire son apparition sur iPhone. Il permettrait de brancher son iPhone à un écran et de l’utiliser comme un mini-Mac, avec une souris.

Apple pourrait lancer une nouvelle application Santé avec un abonnement payant (Apple Health+) pour vous proposer un coach personnel grâce à une IA générative.

Le nouveau Siri utilisera vos données locales pour fournir des réponses personnalisées. // Source : Apple

Comme dit plus haut : toutes ces nouveautés sont à lire avec beaucoup de précaution. Numerama actualisera cet article le 9 juin avec la liste officielle des nouveautés, que l’on espère généreuse.

Apple Intelligence : y aura-t-il des nouveautés IA dans iOS 19 ?

Et l’intelligence artificielle ? Outre Gemini et l’optimisation de la batterie, il pourrait y avoir plusieurs nouveautés, notamment dans les logiciels Apple. Mais la marque ne devrait pas reproduire ses erreurs de l’année dernière en annonçant des choses pas prêtes. Il est probable qu’Apple Intelligence soit relégué au second plan en 2025.

Quels seront les iPhone compatibles avec iOS 19 ?

Selon les rumeurs (Apple confirmera cette information le 9 juin), les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max seront abandonnés par iOS 19. Tous les autres iPhone sous iOS 18 aujourd’hui devraient être compatibles :

iPhone 16 : 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max,

16e, 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, iPhone 15 : 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max,

15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, iPhone 14 : 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max,

14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, iPhone 13 : 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max,

13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, iPhone 12 : 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max,

12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, iPhone 11 , 11, 11 Pro et 11 Pro Max,

, 11, 11 Pro et 11 Pro Max, SE : modèle 2020 et modèle 2022.

Pourra-t-on installer iOS 19 avant sa sortie ?

Dès le 9 juin, Apple devrait publier une bêta développeur d’iOS 19. Il est néanmoins recommandé de ne pas l’installer et d’attendre la première bêta publique, moins buguée et avec plus de nouveautés, d’ici à la mi-juillet. Tout le monde pourra alors installer une préversion d’iOS 19, et de son nouveau design, en avant-première.

Numerama sera en direct de Cupertino le 9 juin pour vous faire vivre les annonces de la WWDC 2025.

