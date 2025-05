Lecture Zen Résumer l'article

Comme le Danemark, la Belgique reconsidère ses choix en matière de production d’électricité d’origine nucléaire. Les parlementaires belges ont décidé de laisser tomber une ancienne loi de 2003 qui poussait le pays à abandonner l’atome.

C’était le 31 janvier 2003. La Belgique adoptait un texte de loi prévoyant « la sortie progressive de l’utilisation d’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité sur le territoire ». Objectif : mettre à l’arrêt les différents réacteurs mis en service de 1975 à 1985, et répartis sur deux centrales, à Doel, en Flandre, et à Tihange, en Wallonie.

Plus de 20 ans après, les lignes ont peu bougé. Un réacteur à Doel (Doel 3) a certes été arrêté le 23 septembre 2022, et un autre à Tihange (Tihange 2), le 31 janvier 2023, conformément au texte pris au début du siècle, mais les autres installations ont continué de tourner. On compte 3 réacteurs à Doel et 2 à Tihange.

La Belgique renoue avec l’atome

Mais surtout, le pays a maintenant changé d’avis : il n’est plus question de sortir du nucléaire. Une nouvelle loi « modifiant diverses dispositions en vue de permettre la construction de nouvelles installations nucléaires pour la production d’électricité » a été passée le 15 mai 2025 outre-Quiévrain pour abroger le texte de 2003. Un texte, par ailleurs, voté à une large majorité.

Pour les partisans de l’atome, il y avait une certaine urgence à prendre cette loi. Pour respecter les objectifs du texte de 2003, il était prévu de procéder à la fermeture des 5 autres réacteurs en 2025, avec des échéances au 15 février (Doel 1), 1er juillet (Doel 4), 1er septembre (Tihange 3), 1er octobre (Tihange 1) et 1er décembre (Doel 2).

Doel 1 a effectivement été mis à l’arrêt début 2025. Lui et d’autres (Tihange 1 et Doel 2) ont bénéficié en 2013 et 2015 d’aménagements de la loi de 2003, pour prolonger de 10 ans la durée de leur exploitation. L’arrêt de Doel 1 équivaut à un arrêt pour maintenance, suggérant la possibilité de le relancer, si le démantèlement n’est pas trop avancé.

De fait, la Belgique ouvre la possibilité d’étendre la durée de vie de ses réacteurs actuels, pour 10 ans de plus, jusqu’en 2035. La loi supprime toute référence à une sortie de la production d’énergie nucléaire cette année et elle lève l’interdiction pour le pays de construire de nouvelles capacités de production nucléaire. C’est un virage à 180 degrés.

Un mix énergétique basé pour moitié sur les renouvelables

La puissance installée des capacités de production nucléaire en Belgique est de 4 gigawatts (GW), obtenue via les quatre unités encore en marche. Il s’agit de réacteurs nucléaires à eau pressurisée, filière la plus répandue dans le monde. Elle est massivement employée en France, avec un peu moins de 60 réacteurs concernés.

Actuellement, le profil énergétique de la Belgique comporte un mix avec 50 % des sources d’énergies renouvelables, grâce à d’importants moyens en éolien et solaire. Il y a également des capacités notables en biomasse, en stockage hydraulique et en stockage par batterie. Pour les énergies fossiles, le gaz reste de loin la première capacité installée.

Hasard du calendrier, le revirement belge survient au même moment que la réflexion du Danemark : après avoir tourné le dos à l’atome pendant 40 ans, Copenhague reconsidère la production d’électricité d’origine nucléaire pour diversifier et renforcer son approvisionnement énergétique. Des travaux vont être menés pendant un an pour étudier la question.

