Thales met en garde contre les risques de dépendance aux satellites privés. La fiabilité de Starlink est remise en cause, alors que son dirigeant, Elon Musk, brouille les frontières entre patron d’entreprise et conseiller politique.

L’un des plus importants groupe de défense français recommande de prendre ses distances avec certaines sociétés de communication. Dans une dépêche publiée le 4 mars par l’agence Reuters, Patrice Caine, PDG du groupe Thales, spécialisé dans l’électronique et les systèmes de communication, estime que les acteurs publics ont besoin de garanties en matière de « fiabilité, visibilité et stabilité. »

Des qualités qui, à ses yeux, ne sont pas toujours compatibles avec les motivations économiques et politiques des entreprises privées présentes dans l’espace. Il ajoute « qu’un acteur qui mélange logique économique et motivation politique n’est pas de nature à rassurer certains clients », sans citer explicitement Starlink.

L’entreprise américaine qui compte aujourd’hui des millions de clients à travers le monde et plus de 7 000 satellites en orbite, a pendant longtemps été présenté comme une solution résiliente et sécurisée pour l’accès à Internet. Toutefois, des doutes subsistent quant à sa fiabilité, Elon Musk ayant déjà suggéré à plusieurs reprises de couper l’accès au service dans des contextes qu’il jugeait inappropriés.

Starlink est devenu une option privilégiée pour maintenir des communications dans des secteurs où il est crucial de rester connecté. // Source : Starlink

Eutelsat pourrait remplacer Starlink en Ukraine

Thales, de son côté, a pris des positions distinctes en soutenant des systèmes qui restent sous le contrôle des États européens. « Les gouvernements veulent être maîtres de leurs communications », affirme Patrice Caine. À cet égard, il a cité la future constellation Iris², un projet de réseau satellitaire entièrement européen, qui entend répondre à ces besoins de souveraineté et d’autonomie.

L’AFP a d’ailleurs indiqué le 5 mars que l’opérateur européen de satellites Eutelsat est en discussions avec les institutions européennes pour accélérer le déploiement de terminaux Internet en Ukraine. Le groupe assure que son service OneWeb délivre une couverture et une latence comparables, ce qui alimente les attentes du marché. Cette dynamique a fortement profité à l’action d’Eutelsat, qui a bondi de plus de 77 % à la Bourse de Paris mardi, après une hausse de 68 % la veille.

Cette annonce apparaît comme une réponse à l’incertitude grandissante autour de l’avenir de Starlink en Ukraine, alors que Donald Trump a décidé de suspendre temporairement l’aide militaire américaine.

