Le site japonais de Nintendo livre un premier aperçu officiel de l’interface de la Switch 2. N’attendez aucune révolution par rapport à la première Switch.

La première Nintendo Switch n’est pas connue pour son interface moderne et personnalisable. C’est même tout le contraire : la firme nippone a opté pour la simplicité et ne s’encombre pas d’une foule de possibilités. Y aura-t-il des changements à attendre de l’interface de la Switch 2, dévoilée en grande pompe le 2 avril ? Non, à en croire les premières images officielles en provenance du site japonais de Nintendo.

Dans l’onglet dédié au Nintendo Switch Online, abonnement qui fonctionnera aussi pour la Switch 2, on découvre plusieurs captures d’écran de l’interface de la console hybride attendue pour juin et critiquée pour son prix. C’est le menu principal qui nous intéresse plus particulièrement et les futurs propriétaires seront ravis — ou non — d’apprendre qu’il ressemblera énormément à celui de la première Switch. Au moins, les fans ne seront pas dépaysés.

Interface de la Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo JP

L’interface de la Switch 2 ressemble à l’interface de la Switch

De prime abord, on observe assez peu de changements entre les deux interfaces. Dans les grandes lignes, la Switch 2 reprend le design logiciel de la Switch : un carrousel montrant tous les jeux installés au centre, une barre des tâches, un raccourci vers les profils en haut à gauche et des icônes d’informations en haut à droite (heure, Wi-Fi, batterie).

Switch 2 Switch

C’est la barre des tâches qui a surtout été modifiée : elle apparaît en légère surbrillance et clairement délimitée, et les différentes icônes n’apparaissent plus dans des bulles. On remarquera aussi la finesse d’affichage, en raison du passage à un écran 1080p (contre 720p).

La barre des tâches reprend plusieurs fonctions de la première Switch :

Nintendo Switch Online, qui renseigne sur le statut de son abonnement ;

Nouvelles, page qui réunit les dernières news sur la Switch 2 ;

Le Nintendo eShop ;

L’Album, où sont regroupées toutes les captures ;

Les manettes ;

Les paramètres ;

La gestion de l’alimentation

À noter que la Switch 2 en inaugure des nouvelles :

Le GameChat, symbolisé par la lettre C et lié au nouveau bouton (qui ne sert à rien sans abonnement Nintendo Switch Online) ;

Un menu mystérieux qui pourrait être lié à des téléchargements ;

Sa collection de cartes de jeu virtuelles (qu’on retrouvera aussi sur la première Switch).

Profils Console Virtuelle

Le site officiel de la branche japonaise de Nintendo montre aussi d’autres éléments d’interface liés aux profils ou au Nintendo Switch Online. On pense notamment à l’écran dédié à la Console Virtuelle, qui accueillera la GameCube sur Switch 2. La bibliothèque, de plus en plus fournie, permettra de passer facilement d’une console à l’autre pour plus de clarté.

