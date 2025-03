Lecture Zen Résumer l'article

Face à l’iPhone 16e et son prix élevé de 719 euros, Google mise sur le Pixel 9a, version allégée du Pixel 9, à 549 euros. Ce smartphone mise sur un design plus compact et des fonctionnalités on ne peut plus honorables pour s’imposer.

Avec son Pixel 8a en juin 2024, Google avait quasiment sorti le smartphone parfait. Cet appareil à 549 euros, souvent proposé en promotion, est le meilleur téléphone pour quiconque recherche un appareil de qualité, mais ne souhaite pas dépenser près de 1 000 euros. On le recommande encore aujourd’hui, d’autant plus que les promotions sont nombreuses.

9 mois plus tard, Google dévoile le Pixel 9a. Cet appareil reprend le design à bords plats du Pixel 9, mais avec un châssis plus intégré, sans appareil photo qui dépasse. À 549 euros, il pourrait rapidement s’imposer comme une des références du marché (même si les promotions ne jouent pas en sa faveur, on trouve des Pixel 9 à 649 euros aujourd’hui).

Un nouveau design très réussi et une batterie plus grande : Google peaufine sa stratégie

Avec son Pixel 9a, Google renouvelle une formule qui fonctionne. Le modèle « a » est un téléphone compact (6,3 pouces) pensé pour les utilisateurs un peu moins exigeants. S’il partage de nombreux points communs avec les Pixel 9 premium (écran 120 Hz, puce Tensor G4, compatibilité avec toutes les fonctions Pixel AI, étanchéité IP68), il fait l’impasse sur quelques caractéristiques, notamment en photo. Il faut se contenter d’un double module caméra ici (48 Mpix + 13 Mpix pour l’ultra grand-angle). Heureusement, Google a toujours brillé en photo grâce à ses algorithmes logiciels : le Pixel 9a sera probablement excellent. Une des nouveautés de cette génération est l’ajout d’un mode macro.

À l’avant, Google continue d’inclure de belles bordures d’écran sur son Pixel 9a. // Source : Google

Esthéthiquement, le Pixel 9a marque une vraie évolution par rapport à ses prédécesseurs. Adieu le dos légèrement incurvé, place à des bords plats en aluminium, comme sur les iPhone et les Samsung Galaxy. Google va même plus loin que ses concurrents en dissimulant le module caméra dans le dos du téléphone, ce qui lui permet d’éviter de faire dépasser un imposant un module caméra. Seul bémol : les bordures d’écran restent imposantes, comme souvent avec la gamme Pixel a. Quatre couleurs sont proposées : violet, rose, or et noir.

Une des particularités du Pixel 9a est une batterie de 5 100 mAh, contre 4 492 mAh sur le Pixel 8a. Il s’agit d’un record pour un smartphone Google, qui devrait garantir une excellente autonomie au téléphone.

Le dos du Google Pixel 9a. // Source : Google

Un smartphone commercialisé à partir de 549 euros

Avec son prix de 549 euros, qui diminuera probablement dans les prochains mois, le Google Pixel 9a a tout du deal parfait pour les personnes à la recherche d’un bon téléphone conçu pour durer, mais qui n’ont aucun intérêt pour les appareils ultra haut de gamme. Il dispose de 128 Go de stockage par défaut, avec une option payante, probablement à 100 euros, pour passer à 256 Go.

Et la date de sortie ? Pour des raisons mystérieuses, elle est encore inconnue. Google prévoyait un lancement à la fin du mois de mars, mais l’entreprise parle désormais du mois d’avril.

