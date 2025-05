Lecture Zen Résumer l'article

Google testerait une nouvelle page d’accueil dans laquelle le bouton « J’ai de la chance » serait remplacé par un bouton « Mode IA ». De quoi augurer une transformation de Google en profondeur.

Quand le site le plus consulté du web change sa page d’accueil, il faut en parler. Comme le rapporte The Verge, Google teste une refonte de sa page la plus consultée, qui viendrait remplacer le bouton « J’ai de la chance ». Un bouton qui existe depuis la création du moteur de recherche en 1998.

Après 27 ans, le bouton « J’ai de la chance » de Google pourrait disparaître

Certains utilisateurs rapportent avoir vu un bouton « Mode IA » apparaître sur la page d’accueil de Google. Il remplace le plus souvent le bouton « J’ai de la chance », bien que parfois, il se place dans la barre de recherche, à côté du bouton « Recherche par image ». Des tests que Google a confirmé à The Verge : certains utilisateurs en profitent. Ce qui ne veut pas dire que les changements seront déployés à tous un jour.

Le bouton « J’ai de la chance » est là depuis toujours // Source : Numerama

D’ici quelques mois, Google pourrait mettre fin à son bouton « J’ai de la chance » qui existe depuis le début. Un bouton qui permet d’accéder directement au site qui apparaît en premier dans les résultats d’une recherche. De quoi ne pas perdre du temps à chercher dans lesdits résultats.

De l’IA, de l’IA et toujours plus d’IA

La semaine prochaine, Google tiendra sa conférence Google I/O. Outre des lunettes connectées, l’entreprise devrait y faire le plein d’annonces autour de l’intelligence artificielle. Pour l’occasion, elle a même commencé à changer son logo. Elle pourrait finir par modifier sa page d’accueil.

Le changement de logo de Google // Source : Capture d’écran

Et Google pourrait ne pas avoir le choix. ChatGPT continue sur sa lancée et n’a jamais été aussi populaire et de nouveaux moteurs de recherche lui font de l’ombre, comme Perplexity. Google se doit d’accélérer sur l’IA, sur Gemini, quitte à toucher à ce qui a fait son succès : son moteur de recherche. Ce bouton « Mode IA » permettra d’utiliser Gemini pour traiter sa requête, avoir une synthèse des résultats, comme les AI Overviews qu’on connaît.

