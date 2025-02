Lecture Zen Résumer l'article

Longtemps réticente à l’idée de reprendre son rôle iconique de Buffy, la tueuse de vampires, Sarah Michelle Gellar s’est finalement laissée convaincre. Elle a pris la parole sur Instagram pour rassurer les fans sur le retour de la série culte, dans un futur reboot.

Pendant sept saisons, Sarah Michelle Gellar a incarné Buffy, célèbre chasseuse de vampires. Et quand elle a raccroché le pieu il y a plus de 20 ans, elle estimait l’avoir fait une bonne fois pour toutes. À ses yeux, l’histoire était terminée et il n’était pas question de revenir, sous n’importe quelle forme que ce soit.

Quelle ne fut donc pas notre surprise d’apprendre l’existence d’un projet pour faire revenir Buffy contre les vampires, avec Sarah Michelle Gellar impliquée. L’idée d’un reboot d’une série aussi iconique n’a rien de très surprenant, dans cette époque où la nostalgie est très vendeuse. La présence de l’actrice, qui reprendra son rôle de Buffy, l’est beaucoup plus.

Qu’est-ce qui a fait changer d’avis Sarah Michelle Gellar, actuellement à l’affiche du second spin-off de la série Dexter ? Elle le raconte dans une publication Instagram, partagée le 6 février.

Buffy et Willow // Source : Buffy contre les vampires

Une rencontre entre Chloé Zhao et Sarah Michelle Gellar à l’origine du retour de Buffy

Sarah Michelle Gellar a toujours été ferme sur sa position vis-à-vis d’un retour de Buffy contre les vampires. Mais, il y a trois ans, elle a accepté de prendre un café avec la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao (Nomadland, Les Éternels). Cette conversation, qui devait durer 20 minutes, s’est transformée en un échange de quatre heures — « Nous avons ri et pleuré, mais, plus important, nous avons discuté de ce que représente la série pour nous. »

C’est d’abord la curiosité qui a poussé Sarah Michelle Gellar à rencontrer Chloé Zhao, doublée d’une certaine surprise. « J’étais bouleversée d’apprendre que Chloé me connaissait », confie-t-elle. À l’époque, cependant, retrouver le costume de Buffy n’était pas du tout une éventualité, et la rencontre avec Chloé Zhao n’a d’abord rien changé.

Ce premier rendez-vous n’a d’ailleurs abouti à aucun accord de sa part. Mais le temps a fini par faire son office : « Bien que je n’aie rien signé durant cette rencontre, je me suis étonnée moi-même en acceptant de poursuivre les discussions. Ces discussions, en fait, ont continué les années suivantes et nous avons ajouté les incroyables Nora et Lilla Zuckerman à notre groupe pour, un jour, trouver une idée. » On comprend alors que le processus a été long, avec cette idée de respecter, à tout prix, Buffy contre les vampires.

S’estimant chanceuse de travailler avec des femmes qui aiment Buffy autant qu’elle, Sarah Michelle Gellar profite de son communiqué pour rassurer les fans : « J’ai toujours écouté les fans et entendu leur désir de revisiter Buffy et son univers, mais ce n’était pas quelque chose que j’envisageais à moins de le faire correctement. C’est encore un long processus, et ce n’est pas fini. Je vous le promets, nous ne ferons cette série que si nous sommes sûres de pouvoir la faire bien. Et je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie (…). Merci à tous ceux qui ont continué à demander un retour. Ce sera pour vous. »

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+