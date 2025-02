Lecture Zen Résumer l'article

Série phare de La Trilogie du samedi de la chaîne M6, Buffy contre les vampires devrait bientôt revenir sous la forme d’un reboot. Sarah Michelle Gellar, qui incarnait l’héroïne, est impliquée dans ce projet.

À une époque où les plateformes de SVOD n’existaient pas encore, notre rendez-vous régulier pour dévorer des séries s’appelait La Trilogie du samedi — une soirée qui prenait place sur la chaîne M6. Parmi les contenus phares du programme, il est difficile d’occulter Buffy contre les vampires, centrée sur une lycéenne qui chasse des vampires, entre autres créatures.

Ultra populaire, mélange de thématiques teen et fantastiques, Buffy contre les vampires a biberonné des millions de téléspectatrices et téléspectateurs le temps de sept saisons captivantes. Et comme l’époque est à la renaissance de joyaux, Deadline nous apprend, le 3 février, que Buffy contre les vampires pourrait revenir, plus de 20 ans plus tard.

Buffy contre les vampires // Source : The WB

Un soft reboot de Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar est en projet

De quoi parle-t-on vraiment ?

Deadline évoque plusieurs termes pour ce retour de Buffy contre les vampires : « nouveau chapitre », « suite » et « reboot ». Mais c’est surtout le mot « reboot » qui est employé. Sachant que Sarah Michelle Gellar y reprendra son rôle iconique, on peut parler de soft reboot.

Un épisode pilote a d’ores et déjà été commandé par Hulu tandis qu’une salle d’écriture est mise en place pour que les scénaristes puissent travailler sereinement.

Sarah Michelle Gellar sera-t-elle la seule à faire son retour ?

Pour le moment, seule Sarah Michelle Gellar est évoquée au casting du reboot, ce qui est cocasse quand on sait qu’elle a longtemps refusé de renfiler le costume de Buffy. Son avis a changé en 2023 après avoir travaillé sur un spin-off de Dexter, une autre série culte qui a signé un grand retour. En décembre, elle confiait : « C’est marrant quand j’ai toujours dit non, car c’est une série tellement parfaite. Mais en regardant Sex and the City et Dexter, j’ai réalisé qu’il y avait de bonnes manières de faire un retour et je me suis dit, ‘Pourquoi pas’. »

Nul doute qu’elle ne sera pas la seule à apparaître dans ce nouveau chapitre, et il faudra alors regarder du côté des personnages encore vivants dans l’épisode final pour deviner les candidats. En ce sens, le charismatique vampire Spike n’en sera pas — sauf à imaginer une résurrection (ce qu’a subi Buffy, au passage).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Qui réalisera l’épisode pilote ?

Preuve que les choses ont déjà bien avancé, on connaît la réalisatrice du premier épisode : Chloé Zhao, une immense fan de Buffy contre les vampires qui a mille cordes à son arc. Oscarisée pour Nomadland, elle a frappé à la porte du grand Hollywood avec Eternals, le film de super-héros Marvel le moins MCU du MCU.

Joss Whedon est-il impliqué ?

Accusé à plusieurs reprises de comportements toxiques et de harcèlement (notamment par des membres du casting de Buffy contre les vampires), le créateur original Joss Whedon n’est pas du tout impliqué. Il est devenu persona non grata depuis plusieurs années.

Où sera diffusé le reboot de Buffy contre les vampires en France ?

Normalement, ce sera sur Disney+. Les sept saisons de la série originale sont disponibles sur Amazon Prime Video et Disney+. Le spin-off Angel, centré sur le vampire éponyme, est disponible sur Disney+.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !