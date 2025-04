Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sorti en début d’année, le Xiaomi Smart Projector L1 est un vidéoprojecteur connecté et compact. Il profite déjà d’une petite réduction toujours bienvenue.

Si vous en avez assez de voir votre téléviseur prendre la poussière dès qu’il est éteint, un vidéoprojecteur peut être une excellente alternative pour profiter de vos films et séries autrement. Il en existe de toutes les tailles et pour tous les budgets, même si leur prix sont est bien souvent élevé, au moins autant qu’un grand téléviseur de marque connue. Parmi les nombreuses références se cache ce petit modèle de Xiaomi tout récent.

Le Xiaomi Smart Projector L1 est commercialisé 199,99 € à sa sortie début avril 2025. Vous pouvez l’avoir sur le site de Xiaomi au prix de 179,99 €, grâce à un coupon de 20 € à activer avant le paiement.

C’est quoi, ce vidéoprojecteur ?

Le Xiaomi Smart Projector L1 est un vidéoprojecteur Full HD avec prise en charge de la lecture vidéo 4K. Il peut projeter une image à la résolution de 1 920 x 1 080 pixels sur une surface maximale de 40 à 120 pouces de diagonale, avec un ratio de projection de 1,2:1. Si votre coin TV est exigu, l’image est corrigée en fonction de l’emplacement du projecteur, que vous projetiez un film de l’avant, du côté ou du plafond, et la mise au point se fait automatiquement.

Le moteur optique embarque une lentille optique haute définition qui délivre des images lumineuses et dotées d’une colorimétrie précise. Avec une luminosité jusqu’à 200 lumens, les séances de cinéma se feront dans de bonnes conditions le soir. En pleine journée, dans une pièce éclairée, l’image sera un peu plus terne et moins précise. Niveau son, les deux haut-parleurs de 3 W ne sont pas suffisants pour offrir une bonne amplitude. Une barre de son connectée en Bluetooth peut venir renforcer l’immersion.

À ce prix, ce vidéoprojecteur de Xiaomi est-il une bonne affaire ?

Moins de 180 € c’est une excellente affaire pour un petit vidéoprojecteur qui fera le travail demandé. Le Smart Projector L1 fonctionne avec Google TV. L’OS de Google offre une interface plaisante à la navigation fluide et ergonomique. La télécommande fournie permet de naviguer via l’assistant vocal. Google TV est aussi compatible Chromecast, afin d’envoyer du contenu depuis un appareil externe.

Les points à retenir sur le Smart Projector L1 :

Full HD et prise en charge de la 4K

Une diagonale jusqu’à 120 avec correction d’image automatique

Moins de 200 €

