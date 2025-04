Lecture Zen Résumer l'article

ChatGPT Search est sorti depuis décembre dernier, mais a déjà conquis l’Europe. Au sein de l’Union européenne, il compte plus de 41 millions d’utilisateurs actifs par mois. Un succès qui risque de le confronter à une législation européenne, le Digital Services Act.

Le 17 décembre dernier, OpenAI lançait ChatGPT Search, son propre moteur de recherche gratuit. En clair, c’est ChatGPT connecté à Internet. L’entreprise annonce sur sa FAQ à propos du Digital Services Act (DSA) qu’il compte déjà plus de 41 millions d’utilisateurs par mois dans l’Union européenne. Sauf qu’à 45 millions d’utilisateurs actifs, ChatGPT Search sera soumis à des règles plus strictes.

41 millions d’utilisateurs actifs : ChatGPT Search est déjà populaire dans l’Union européenne

Sur cette page de FAQ à propos du DSA, OpenAI écrit que « pour la période de six mois se terminant le 31 mars 2025, la recherche ChatGPT comptait en moyenne environ 41,3 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’Union européenne. » Sauf que comme le fait remarquer TechCrunch, c’est une énorme augmentation par rapport à l’utilisation du chatbot, qui comptait 11,2 millions d’utilisateurs chaque mois en octobre dernier.

ChatGPT Search est le meilleur concurrent de Perplexity // Source : Numerama

Cela représente 9,2 % de la population totale de l’Union européenne et même 10, 5% des internautes de l’Union européenne (estimés à 395 millions d’internautes mensuels âgés entre 16 et 74 ans). 1 internaute européen sur 10 utiliserait donc au moins une fois par mois ChatGPT Search.

ChatGPT est-il le seul vrai concurrent de Google ? Oui, et non

Le Google européen, on en a rêvé, mais il n’a pas émergé suffisamment pour concurrencer le géant du web. Aujourd’hui, l’alternative européenne à Google, c’est Qwant. Sur sa page de recrutement, le moteur de recherche revendique 6 millions d’utilisateurs chaque mois dans le monde : Qwant s’est fait dépasser de très loin par ChatGPT en quelques mois. Quant à Ecosia, moteur de recherche allemand présenté comme « écologique », il compte plus de 20 millions d’utilisateurs selon sa page d’accueil et ce dans le monde. Autre équivalent IA à ChatGPT Search : Perplexity, qui profite d’une très forte croissance également. Mais dans le monde entier, on estime que le chatbot dédié à la recherche compte 15 millions d’utilisateurs par mois seulement.

Il reste un autre concurrent de Google, et pas des moindres : Bing. Même sur le sol européen, le moteur de recherche de Microsoft est un concurrent : aux dernières nouvelles, il comptait 129 millions d’utilisateurs actifs mensuels moyens. À titre de comparaison, Google c’est plus de 424 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union européenne sur la même période (oui, c’est plus que l’estimation de l’Union européenne).

Ici, l’utilisateur a demandé s’il y avait des choses à faire ce week-end. ChatGPT Search présente des liens vers des sites, avec des résumés rapides. // Source : OpenAI

Ça fait 20 ans que Google est indétrônable, mais le moteur de recherche risque d’être en crise. Il y a un peu plus d’un an, le cabinet de conseil Gartner présidait une chute des recherches Google de 25 % d’ici 2026. Face à ça, Google a bien ses AI Overviews, l’équivalent de ChatGPT Search. Une fonctionnalité qui va quand même faire baisser le volume de recherches effectuées sur Google, d’autant plus que ces résumés par IA traînent à être déployés, y compris en France, à cause de problématiques juridiques.

OpenAI va devoir faire attention à ce règlement européen

Si ChatGPT Search atteint 45 millions d’utilisateurs par mois, le moteur de recherche sera considéré comme un Vlose, pour « Very large online search engine », ou un « Très grand moteur de recherche en ligne » par le Digital Services Act (DSA). Ce texte de loi forcerait alors OpenAI à partager certaines informations avec l’UE et des chercheurs.

Source : Numerama

Il serait également possible de désactiver les recommandations personnalisées. OpenAI sera chargée de mieux réguler les contenus qu’elle consulte lors d’une recherche et les utilisateurs devront pouvoir signaler des liens. Cela concerne notamment les contenus trompeurs ou illégaux. Selon une étude de mars 2025 menée par la revue de journalisme de l’université de Columbia, 67 % des réponses de ChatGPT Search contiendraient des éléments faux.

Et OpenAI a tout intérêt à respecter le Digital Services Act au regard des sanctions encourues en cas de non respect de la législation : les amendes peuvent aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial, voire à des astreintes journalières.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !