L’application Grok est désormais disponible en France sur iPhone et arrivera bientôt sur Android. Le chatbot veut évidemment concurrencer ChatGPT et Gemini. Elle s’est hissée top 2 des téléchargements, derrière ChatGPT. Le Chat by Mistral conserve une solide troisième place, devant Gemini.

Alors que Grok 3 est sorti, il fait aussi son arrivée sur l’application Grok. La start-up d’Elon Musk xAI lance l’application du chatbot en France. Elle est disponible sur iPhone et arrivera prochainement sur Android.

L’application Grok est disponible en France

xAI lance son application Grok en France sur iOS. En réalité, ce n’est pas la première application qui permet d’utiliser le chatbot sur un iPhone. On peut déjà le faire depuis plusieurs mois via le réseau social X. Mais l’outil s’en émancipe progressivement pour devenir un chatbot à part entière.

Quoi qu’il en soit, Grok est disponible gratuitement sur iPhone et iPad via l’App Store. Une page d’application existe aussi sur le Play Store, mais l’application n’est pas encore téléchargeable : elle le sera « bientôt », peut-on lire dessus. On peut s’inscrire pour être notifié lorsque Grok sera disponible.

La version gratuite de Grok ne permet pas d’utiliser la dernière version du modèle de langage de xAI. Pour ça, il faut débourser 37,70 euros par mois en souscrivant l’offre Premium+ de X. Pour le moment, Grok 3 est en version bêta.

Ce qu’il manque à Grok pour concurrencer ChatGPT et Gemini

L’application Grok permet de générer des images et du texte ; on peut aussi lui poser n’importe quelle question. Mais ce qu’il manque encore à l’application pour être complète, c’est une dimension d’assistant vocal. ChatGPT avec son mode Voice et Gemini avec son mode Live permettent de « discuter » avec les chatbots, comme si on avait une conversation avec. Grok n’a pas fait ce choix : impossible de discuter, on peut seulement utiliser la synthèse vocale pour poser des questions.

L’intérêt pour ChatGPT et Gemini, c’est qu’à terme les deux chatbots puissent contrôler des objets connectés, interagir avec d’autres applications, etc. Leurs dernières mises à jour vont d’ailleurs dans ce sens. Une stratégie que ne semble pas encore adopter Grok, qui se concentre sur les performances de son LLM.

