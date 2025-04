Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir initialement annoncé l’abandon du modèle o3 au profit d’un GPT-5 ultra-polyvalent, capable de solliciter automatiquement le bon modèle, Sam Altman, le patron d’OpenAI, annonce avoir changé d’avis. o3 et o4-mini arriveront « d’ici à deux semaines » dans ChatGPT.

Le 12 février 2025, dans un simple tweet, Sam Altman avait dévoilé le futur de ChatGPT. Le patron d’OpenAI annonçait l’arrivée de GPT-4.5 (qui est disponible depuis), le développement très avancé de GPT-5 et l’abandon du modèle de réflexion o3, qui n’était finalement plus jugé utile par l’entreprise. OpenAI disait privilégier une solution unifiée, avec un GPT-5 capable de solliciter automatiquement o3 quand nécessaire, plutôt qu’un énième modèle indépendant. Ce changement cachait un autre problème : poser une question à o3 coûte très cher. Économiquement parlant, le modèle était risqué pour l’entreprise.

Moins de deux mois plus tard, Sam Altman a changé d’avis. Toujours sur X, il annonce la résurrection du projet o3, accompagné d’un nouveau modèle o4-mini (qui remplacera o3-mini). « Changement de programme : nous allons finalement sortir o3 et o4-mini, probablement d’ici à quelques semaines, puis GPT-5 dans quelques mois », peut-on lire sur son compte X le 4 avril 2025.

o3 arrive, o4-mini aussi, mais GPT-5 est repoussé

Pourquoi changer d’avis maintenant, alors que l’annonce d’o3 date de décembre 2024 et que son abandon a été acté en février en 2025 ? Sam Altman est assez vague : « Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus enthousiasmante, c’est que nous allons pouvoir rendre GPT-5 bien meilleur que ce que nous pensions au départ », explique que le cocréateur de ChatGPT. « Nous avons aussi constaté que l’intégration de tous les éléments était plus compliquée que prévu. Nous voulons nous assurer d’avoir suffisamment de capacité pour répondre à une demande que nous anticipons comme étant sans précédent. »

Quelques jours après avoir lancé un générateur d’images devenu ultra-populaire dans le monde entier, OpenAI prépare l’avenir de ChatGPT. Ses prochains modèles sont les suivants :

o3 , le surpuissant modèle de réflexion annoncé en décembre 2024, que l’on considère encore aujourd’hui comme le plus efficace au monde, arrivera « d’ici à deux semaines ». OpenAI organisera sans doute un mini-événement pour le présenter. Il est probable qu’il soit réservé aux formules payantes.

, le surpuissant modèle de réflexion annoncé en décembre 2024, que l’on considère encore aujourd’hui comme le plus efficace au monde, arrivera « d’ici à deux semaines ». OpenAI organisera sans doute un mini-événement pour le présenter. Il est probable qu’il soit réservé aux formules payantes. o4-mini , une version plus économe du modèle de réflexion d’OpenAI, devrait être lancée simultanément. On ne sait rien d’o4-mini, puisque la génération d’o4 n’avait pas été présentée jusqu’à aujourd’hui.

, une version plus économe du modèle de réflexion d’OpenAI, devrait être lancée simultanément. On ne sait rien d’o4-mini, puisque la génération d’o4 n’avait pas été présentée jusqu’à aujourd’hui. GPT-5, le modèle destiné à remplacer GPT-4o et GPT-4.5, y compris dans la version gratuite, a un peu de retard. OpenAI dit concevoir un modèle révolutionnaire capable de tout faire en adaptant la puissance et le modèle requis à la demande de l’utilisateur. GPT-5 est, selon lui, son modèle le plus proche de l’intelligence artificielle générale.

o3 et o4-mini, bien que meilleurs pour répondre à la plupart des questions (notamment celles avec des problèmes mathématiques), ne sont pas des modèles conçus pour le grand public. À la manière de DeepSeek-R1, ces modèles de réflexion sont capables d’imiter la pensée humaine en expliquant leurs raisonnements, avant de générer une réponse finale. Pour les questions les plus simples, GPT-4o et GPT-4.5 resteront les modèles par défaut. o3, qui remplacera o1, devrait être ultra-performant.

Avec GPT-5, OpenAI mélangera une approche traditionnelle et une approche établie sur un modèle de réflexion. Le modèle devrait être capable de solliciter le module le plus en phase avec le besoin de son utilisateur, et ainsi devenir un assistant intelligent capable de tout faire. Son report est forcément regrettable, mais l’arrivée d’o3 et d’o4-mini entre temps devraient aider OpenAI à rester dans la course à l’IA, alors que Google, Anthropic et les groupes chinois avancent très vite.

