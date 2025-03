Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La gamme des Pixel 9 de Google devrait voir l’arrivée prochaine du modèle 9a, prévu pour fin mars 2025. Son prédécesseur, le Pixel 8a, reste une valeur sûre à petit prix.

Google devrait bientôt présenter le Pixel 9a, pour une date de sortie très proche. En attendant, le Pixel 8a reste une bonne option pour un smartphone abordable aux bonnes performances. Avec son écran 120 Hz et sa puce Tensor G3, le Pixel 8a n’a rien à envier au Pixel 8. D’autant plus que son volet photo remarquable en fait un des meilleurs photophones dans sa gamme de prix.

Le Pixel 8a 128 Go est vendu 549 € sur le Store de Google. Il est en ce moment proposé au prix de 299 € sur AliExpress.

C’est quoi ce smartphone de Google ?

Au premier abord, le Pixel 8a n’a pas spécialement des airs de smartphones premium, la faute à des bordures d’écran un peu trop épaisses et à un dos en plastique. Il possède toutefois une finition mate très élégante qui en fait un joli smartphone. Avec des dimensions de 152,1 × 72,6 × 8,9 mm pour un poids de 188 g, le Pixel 8a dispose d’une très bonne préhension, y compris pour les plus petites mains.

Il embarque une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces, au taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est lumineux et bien calibré, avec une colorimétrie très juste. Vous n’aurez aucun souci à sortir à consulter le smartphone en extérieur, même en plein soleil. Avec sa puce Tensor G3, il n’a pas grand-chose à envier à ses grands frères niveau performances. Il ne faudra certes pas pousser les graphismes de vos jeux à fond, mais pour le reste, le Pixel 8a s’avère particulièrement à l’aise. Les fonctions IA de Google et de Gemini Nano sont présentes.

Est-ce que le Pixel 8a vaut le coup à ce prix ou faut-il attendre le Pixel 9a ?

Le Pixel 9a devrait normalement sortir fin mars, accompagné d’une nouvelle puce Tensor G4, d’une meilleure batterie, des dimensions plus grandes et avec son lot de nouveautés. Le nouveau smartphone de Google sera cependant vendu au prix de 549 €. Pour moins de 300 €, le 8a reste donc un smartphone qui vaut encore largement le coup, surtout avec son volet photo remarquable. Les trois capteurs, couplés à la fonction de retouche Google AI, font un excellent travail. Les clichés sont de qualité de jour comme de nuit, et l’intelligence artificielle se charge d’optimiser l’ensemble.

Enfin, l’expérience utilisateur est globalement plaisante sous Android 15, avec des menus fluides ainsi qu’une bonne réactivité. Son autonomie est de 15 h d’utilisation pour un usage régulier et il se recharge en une heure et demie environ.

Les points à retenir sur le Google Pixel 8a :

Un écran 120 Hz bien calibré

Son volet photo de qualité

Les fonctions Google AI

