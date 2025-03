Lecture Zen Résumer l'article

Le 4 mars 2025, Nothing a officiellement dévoilé sa nouvelle série de smartphones milieu de gamme lors du MWC à Barcelone. Au programme, deux nouveaux smartphones : les Phone (3a) et Phone (3a) Pro. Que valent-ils et où les trouver ?

Avec sa génération (2a), les smartphones Nothing s’étaient imposés comme de solides références du milieu de gamme. La marque britannique ne mise pas uniquement sur une esthétique originale mais apporte sur la table des smartphones complets qui peuvent rivalise avec la gamme Galaxy A de Samsung ou les Redmi Note de Xiaomi.

Quelles sont les nouveautés ?

Le design

Le style atypique de Nothing reste intact avec cette nouvelle génération. Fidèle à son identité visuelle « industrielle » la marque conserve une esthétique transparente avec les vis apparentes sur les deux modèles. cependant on note quelques petites touches en plus avec notamment l’arrivée d’un dos en verre — remplaçant définitivement le polycarbonate. Et cette fois, les profils sont plats, une vraie différence par rapport aux modèles précédents avec leur dos légèrement bombé. Les deux modèles ont droit à une certification IP64, les rendant résistants à l’eau et à la poussière.

Le système Glyph au dos du smartphone, signature de la marque, est toujours là et encore plus personnalisable grâce à des LED améliorées. Si à première vue, le système lumineux peut sembler gadget, on peut l’utiliser pour être informé des notifications comme l’arrivée d’un SMS, un appel ou même consulter le niveau de batterie.

L’écran

Que ce soit pour le Phone (3a) ou le Phone (3a) Pro, les deux modèles profitent du même écran AMOLED LTPS de 6,77 pouces. Avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptable de 30 Hz à 120 Hz, les modèles ne marquent pas de grande rupture.

Toutefois, la grande évolution se trouve au niveau de la luminosité. Les deux smartphones sont bien plus lumineux que les anciennes générations (2a) avec jusqu’à 3 000 nits annoncés (contre 1 200 nits pour les précédents modèles).

Les performances

Côté performances, rien à redire, les deux modèles sont équipés du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 en 4 nm et viennent remplacer les MediaTek Dimensity 7200 Pro 5G et 7350 Pro 5G. Ces dernières devraient apporter un gain de performances bien apprécié, d’autant plus pour les tâches assurées par l’intelligence artificielle.

Pour la mémoire, le Phone (3a) se décline en 8 Go ou 12 Go de RAM, avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Le Phone (3a) Pro, lui, est dispo uniquement avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les deux modèles sont compatibles avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4.

Les deux modèles embarquent une batterie de 5000 mAh, mais la vraie nouveauté, c’est la charge rapide à 50W, soit 5W de plus que l’ancienne génération — de quoi recharger le smartphone en moins d’une heure.

La photo

C’est sans doute dans le domaine de la photographie que Nothing a réalisé les progrès les plus significatifs avec cette nouvelle génération.Tout d’abord, parlons un peu de la différence visuelle entre les deux modèles. Le Phone (3a) garde l’alignement horizontal du module photo, à l’image du Phone (2a). Mais le Phone (3a) Pro intègre un bloc photo plus imposant, un peu plus proéminent, qui dépasse quelque peu à l’arrière.

Nothing (3a) : le zoom optique, tant attendu, est enfin arrivé. En effet, le modèle propose un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et voit l’arrivée d’un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique x2 et zoom numérique jusqu’à x30. Pour les selfies, le capteur frontal de 32 MP est idéal.

Nothing (3a) Pro : de son côté la version Pro pousse la formule un peu plus loin avec le même capteur principal de 50 MP (f/1.88) avec stabilisation optique et le même ultra grand-angle de 8 MP mais inègre un téléobjectif périscope Sony LYTIA-600 de 50 MP, permettant un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu’à x60. À l’avant, il bénéficie d’un généreux capteur de 50 MP (f/2.2).

Le logiciel

Une des forces de la gamme a toujours été sa surcouche Nothing OS, qui fonctionne sous Android 15. Elle est toujours au rendez-vous sur les deux appareils, avec notamment la version 3.1 du logiciel.

La grande nouveauté, c’est le nouveau bouton Essential Key présent sur la tranche du smartphone. Le bouton latéral, qui à première vue ressemble au bouton action sur iPhone, propose un usage radicalement différent. En fonction de la pression et du nombre de pressions, en appuyant dessus, vous capturez ce qui s’affiche à l’écran. Si vous maintenez la pression, vous pouvez enregistrer des idées ou des notes vocales. Un double-clic vous permet d’accéder à Essential Space. Cet espace regroupe toutes vos captures au même endroit. L’IA organise le contenu et vous propose des suggestions et des actions pour faciliter la gestion de vos informations.

Sinon, l’interface reste toujours très minimaliste, mais l’essentiel y est et facilite parfois même la navigation par rapport à ses concurrents Android. En ce qui concerne les mises à jour, on peut compter sur 3 ans de mises à jour Android, ce qui reste un peu léger par rapport aux concurrents.

Les prix et la disponibilité

Les précommandes commencent le 5 mars pour le Phone (3a), et le 11 mars pour le Phone (3a) Pro. Les premiers modèles arriveront en magasin le 11 mars pour le Phone (3a) et le 25 mars pour le Pro, chez des revendeurs comme la Fnac, Boulanger, Darty, Amazon…

Le Phone (3a) :

349 € pour la version 8 Go/128 Go ;

399 € pour la version 12 Go/256 Go.

Le Phone (3a) :

479 € pour l’unique version 12 Go de RAM/256 Go.

Nothing (3a) VS Nothing (3a) Pro : le tableau comparatif

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Écran AMOLED LTPS 6,77″ (2392×1080), 120 Hz, 3000 nits AMOLED LTPS 6,77″ (2392×1080), 120 Hz, 3000 nits Processeur Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) RAM / Stockage 8/128 Go ou 12/256 Go 12/256 Go uniquement Appareil photo principal 50 MP (f/1.88) 50 MP (f/1.88) avec OIS Ultra grand-angle 8 MP (f/2.2) 8 MP (f/2.2) Téléobjectif Samsung JN5 50 MP, zoom optique x2 Sony LYTIA-600 50 MP, zoom optique x3 (périscope) Zoom numérique Jusqu’à x30 Jusqu’à x60 Caméra selfie 32 MP 50 MP (f/2.2) Batterie 5000 mAh, charge 50W (56 min) 5000 mAh, charge 50W (56 min) Système Android 15, Nothing OS 3.1 Android 15, Nothing OS 3.1 Design distinctif Dos transparent, module photo horizontal Dos transparent, module photo circulaire Résistance IP64 IP64 Prix 349 € (8/128 Go) ou 399 € (12/256 Go) 479 € (12/256 Go)

