[Deal du jour] La Sound Pocket de Xiaomi est une petite enceinte Bluetooth légère et étanche, très pratique au quotidien. Son prix de moins de 10 € en fait aussi une enceinte au rapport qualité-prix imbattable.

Sous les 10 €, difficile de trouver une enceinte qui ne grésille pas. Avec ce modèle Sound Pocket, Xiaomi propose un petit modèle léger et compact qui peut même se glisser dans une poche. Elle possède une autonomie généreuse et une qualité audio largement suffisante au vu de sa taille, avec un haut-parleur de 5 W bien équilibré.

La Xiaomi Sound Pocket est normalement vendue 19,99 €. Elle est proposée en ce moment sur le site de Xiaomi au prix de 9,99 €.

C’est quoi, cette enceinte ultraportable ?

La Xiaomi Sound Pocket est une petite enceinte Bluetooth au design compact et au poids plume, avec seulement 200 g sur la balance. Sa conception est de qualité et elle profite de plus d’une certification IP67, pour résister à l’eau et à la poussière. Xiaomi a la bonne idée d’ajouter une anse en caoutchouc pour la transporter du bout du doigt.

Malgré son petit format, ses 5W de puissance et son système stéréo True Wireless offrent un audio de qualité qui n’a pas peur de monter en puissance, même si l’enceinte est plus à l’aise en espace réduit. Le son est globalement équilibré et dispose d’une égalisation dynamique. Notez tout de même qu’au vu de sa taille, les basses sont forcément en retrait par rapport à une enceinte de la gamme supérieure.

À ce prix, cette enceinte est-elle une bonne affaire ?

Moins de 10 €, c’est même une excellente affaire pour une enceinte qui dépanne le temps d’une soirée, ou pour un enfant qui veut écouter ses playlists. La bonne conception de l’enceinte autorise en effet quelques chutes sans conséquences. Si vous le désirez, vous pourrez créer une configuration stéréo en jumelant deux enceintes Sound Pocket entre elles. La Sound Pocket fonctionne via Bluetooth 5.4 et possède une autonomie de 10 heures environ.

Les points à retenir sur cette enceinte :

Vraiment compacte

Un son équilibré et suffisamment puissant

Un tout petit prix

