Boulanger célèbre en grande pompe la semaine de l’IA et propose pour l’occasion des remises exceptionnelles sur les produits Samsung compatibles avec Galaxy AI. L’occasion de s’équiper à moindre coût et découvrir tout ce que cette IA peut offrir.

Samsung est un pionnier en matière d’intelligence artificielle sur les appareils mobiles. Depuis la sortie de ses Galaxy S24, premiers smartphones à embarquer la suite d’outils Galaxy AI, la marque n’a cessé d’étendre ses fonctionnalités d’IA à ses équipements les plus premium.

Désormais, les tablettes et montres connectées haut de gamme de Samsung sont optimisées pour Galaxy AI et s’enrichissent régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Pour la semaine de l’IA, Boulanger met donc à l’honneur le groupe coréen et affiche du 31 au 6 avril jusqu’à 800 euros de remise sur certaines références :

Galaxy Tab S10+ : une palette d’outils pour la productivité et le graphisme

Officialisée en septembre dernier, la Galaxy Tab S10+ est la première de sa catégorie à être enrichie d’une série de fonctionnalités pratiques dopées à l’IA et adaptées à la fois à la productivité et aux loisirs.

Galaxy AI facilite la prise de notes, se charge de les mettre au propre, et peut même retranscrire des appels ou des réunions importantes. Quand le temps vient à manquer, la Galaxy Tab S10+ se charge de traduire ou de résumer des documents ainsi que des pages web. Autant d’atouts auxquels s’ajoute l’option « Entourer pour rechercher » sur Google. Vous l’aurez compris, Samsung a tout prévu pour vous faire gagner du temps et vous faciliter la vie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Côté loisirs, la Galaxy Tab S10+ a également beaucoup à offrir. Dotée d’un écran AMOLED 120 Hz de 12,4 pouces avec un revêtement antireflet, cette tablette tactile vous permet de visionner vos séries préférées dans le plus grand confort. Sa belle diagonale est par ailleurs appréciable pour passer des appels vidéo, d’autant que la Galaxy Tab S10+ profite d’une double caméra frontale de 12 mégapixels. Et si vous aimez griffonner à vos heures perdues, cette tablette transforme vos simples croquis en de magnifiques dessins grâce à l’IA générative.

Offres spéciales

À l’occasion de la semaine de l’IA, la Galaxy Tab S10+ est accessible à 1099,99 euros avec en cadeau :

un clavier Cover Keyboard Slim ;

un chargeur ;

une paire de Galaxy Buds3 d’une valeur de 160 euros.

Doté d’un écran plus large, de 14,6 pouces, la Galaxy Tab S10 Ultra est quant à elle accessible avec son clavier, son chargeur et la paire de Galaxy Buds3 au prix de 1299,99 euros.

Si vous recherchez au contraire un modèle plus compact, la Galaxy Tab S9 et ses 11 pouces est accessible exceptionnellement à 649,99 euros chez Boulanger avec sa housse de protection Smart Cover offerte.

Galaxy Watch Ultra : une montre connectée ultra-robuste et ultra-précise

Lancée par la firme coréenne en juillet dernier, la Galaxy Watch Ultra rassemble tout ce que l’on peut attendre d’une montre connectée haut de gamme. Résistante aux conditions les plus extrêmes (altitude, chaleur, submersion dans l’eau 10 ATM), ce modèle profite en prime d’une belle autonomie, capable d’atteindre 100 heures avec le mode économie d’énergie.

Galaxy Watch Ultra. // Source : Samsung

La Galaxy Watch Ultra vous accompagne ainsi dans toutes vos activités sportives et vous aide à améliorer vos performances. Dotée de capteurs à haute précision, cette montre connectée suit de près vos constantes, pendant l’entraînement, mais également durant les phases de repos. Ce modèle profite en prime d’un GPS à double fréquence, capable d’estimer au plus juste votre position. La Galaxy Watch Ultra rassemble donc ce qui se fait de mieux en la matière.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour un suivi santé et sportif encore plus précis, la Galaxy Watch Ultra n’échappe pas à l’IA. En agrégeant toutes les données (santé, sommeil, activités physiques), cette montre connectée est capable de mesurer votre niveau d’énergie et vous délivre quotidiennement des conseils avisés pour mieux récupérer et pour s’entraîner plus efficacement.

Offres spéciales

Durant la semaine de l’IA, la Galaxy Watch Ultra est disponible chez Boulanger à seulement à 399,99 euros au lieu de 699,99 euros (après 100 euros de remise fidélité, 100 euros de remise immédiate et 100 euros de remboursement par Samsung).

Si la Galaxy Watch Ultra et ses 47 mm semblent trop imposants pour vous, Boulanger propose la Galaxy Watch7 à 219,99 euros au lieu de 319,99 euros. Avec au choix une diagonale de 40 ou 44 mm, cette montre connectée au design sobre et élégant peut être portée en toutes circonstances. Bien plus abordable que la variante Ultra, la Galaxy Watch7 partage néanmoins avec elle une grande partie de sa fiche technique. Voilà une bonne alternative si vous n’êtes pas amateur de sports extrêmes.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama