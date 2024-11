Inutile d’attendre le Black Friday pour faire le plein de bonnes affaires. AliExpress propose dès à présent de belles réductions sur les références les plus premium de la tech. Apple, Samsung, Nintendo, toutes les marques les plus emblématiques sont à prix mini.

Si AliExpress est reconnu depuis quelques années pour ses prix attractifs, le site s’est aussi taillé une place de choix sur le segment des produits haut de gamme. Notamment lors de son Single Day, l’équivalent chinois du Black Friday.

Dès à présent et jusqu’au 18 novembre à 23h59, la plateforme affiche jusqu’à 41 % de remise sur les tablettes, consoles de jeu et smartphones les plus récents et les plus demandés du moment. Voici notre sélection des offres à ne surtout pas manquer :

Galaxy Z Flip6 : le nouveau smartphone à clapet de Samsung déjà en réduction

Le Galaxy Z Flip6 est sans conteste l’un des smartphones les plus tendances du moment avec sa conception à clapet ultra-compacte et sa fiche technique robuste. Sur ce modèle, la marque coréenne n’a rien laissé au hasard.

Le Galaxy Z Flip 6 // Source : Numerama

Au programme, le Galaxy Z Flip6 embarque le plus puissant des SoC mobiles (la Snapdragon 8 Gen 3), un appareil photo de 50 mégapixels, ainsi que deux écrans AMOLED de 6,7 et 3,4 pouces. Et pour couronner le tout, Samsung a ajouté toute une série de fonctionnalités pratiques qui reposent sur son intelligence artificielle.

Officialisé en août dernier à 1 219 euros, ce smartphone iconique tombe pour quelques jours seulement à 717,70 euros sur AliExpress, sous réserve de bien indiquer le code promo 11FR080.

Retrouver le Galaxy Z Flip6 à prix réduit sur AliExpress 11FR080

iPhone 15 : l’excellence au prix d’un milieu de gamme

Si l’iPhone 16 a été officialisé en septembre dernier, son prédécesseur, l’iPhone 15 a encore de beaux jours devant lui.

L’iPhone 15 // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Apple lui a en effet réservé des évolutions majeures comme l’introduction de l’écran OLED, le Dynamic Island, la charge USB-C, ou encore un puissant appareil photo de 48 mégapixels. Mieux, il offre une endurance sans précédent et pourra bénéficier des mises à jour d’iOS et de sécurité pendant de longues années.

Noté 9/10 par Numerama, l’iPhone 15 est disponible durant le Single Day d’AliExpress à seulement 629 euros au lieu de 869 euros avec le code 11FR080, soit avec une belle remise de 28 %.

iPad 10 (2022) : cette tablette polyvalente signée Apple est exceptionnellement à prix doux

Lancé en 2022, l’iPad 10 est aujourd’hui encore l’une des tablettes les plus efficaces du marché. Sous son design élégant, ce modèle renferme de belles performances grâce à sa puce A14 Bionic et à ses 4 Go de mémoire vive.

Apple iPad 10 // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Dotée d’un confortable écran LCD de 10,9 pouces et compatible avec un clavier détachable, ainsi qu’un stylet, cette tablette polyvalente est idéale pour la productivité et le multimédia. D’autant qu’elle profite d’une autonomie d’une journée et demie en usage intensif et au besoin se recharge à 25 W en USB-C.

Si vous aimez appeler vos proches en vidéo ou si vous avez parfois besoin de rejoindre des réunions en visio durant vos déplacements, vous pouvez aussi compter sur sa webcam de 12 mégapixels filmant en 4K.

Noté 8/10 par Numerama, l’iPad 10 est accessible jusqu’au 18 novembre à 309 euros au lieu de 409 euros sur AliExpress avec le code promo 11FR060.

Miyoo Mini+ : une console de rétrogaming abordable pour s’occuper durant les longues soirées d’hiver

Avec son allure de GameBoy, la Miyoo Mini+ vous permet de replonger dans les jeux iconiques des années 90 et 2000, le confort en prime. Dotée d’un écran LCD IPS de 3,5 pouces et d’un port HDMI pour raccorder un moniteur externe ou un téléviseur, cette mini console portable promet d’intenses sessions de rétrogaming en solo ou entre amis.

La console de jeu portable Miyoo Mini+ // Source : Miyoo

Avec son poids plume de 150 grammes et ses 6 heures d’autonomie, la Miyoo Mini+ est aussi d’un grand secours pour s’occuper durant ses déplacements ou à sa pause déjeuner. Habituellement affichée autour des 45 euros, cette console portable est disponible à seulement 35,96 euros avec le code promo 11FR005 durant le Single Day d’AliExpress.

Switch OLED : la célèbre console de Nintendo est plus abordable que jamais

Tantôt console de salon, tantôt console portable, la Nintendo Switch OLED est saluée pour sa polyvalence, ainsi que pour son catalogue de jeux riche et varié. Depuis sa sortie il y a 7 ans, les titres emblématiques se sont succédés, et de nouveaux opus continuent d’émerger, comme Super Mario Bros Wonder, ou encore The Legend of Zelda : Echos of Wisdom.

Nintendo Switch OLED // Source : Nintendo

Pour redécouvrir seul ou en famille les meilleurs jeux Switch OLED de ces dernières années, c’est le moment idéal, AliExpress la proposant à 198 euros au lieu de 349,90 euros avec le code promo 11FR025.

Retrouver la Switch OLED à prix réduit sur AliExpress 11FR025

Encore plus de réductions grâce à ces codes promo

En marge des remises affichées par les marchands, AliExpress propose toute une série de codes promo, valables sur l’ensemble de votre panier :

5 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code 11FR005 ;

; 12 euros de remise dès 89 euros d’achat avec le code 11FR012 ;

; 25 euros de remise dès 169 euros d’achat avec le code 11FR025 ;

; 40 euros de remise dès 269 euros d’achat avec le code 11FR040 ;

; 60 euros de remise dès 359 euros d’achat avec le code 11FR060 ;

; 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code 11FR080.

Non cumulables, ces codes sont à indiquer directement sur la page dédiée au paiement, juste avant de valider la commande.

Et pour vous aider à réduire d’autant plus la facture, jusqu’au 18 novembre, la plateforme d’e-commerce met chaque jour en jeu des coupons de réduction supplémentaires et des promotions exclusives.

Pour tenter sa chance, il suffit d’ouvrir l’application AliExpress, se connecter à son espace personnel, puis de secouer son smartphone. Oui, vous avez bien lu.

