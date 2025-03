Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI a mis à jour ce lundi 24 mars le mode Voix de ChatGPT. Il devient meilleur pour les utilisateurs qui ne paient pas d’abonnement, mais aussi pour ceux qui paient. De quoi améliorer un peu plus les « conversations » avec l’IA.

Depuis plusieurs mois, on peut « discuter » vocalement avec ChatGPT, comme si on l’appelait au téléphone. Sauf qu’il y a encore des problèmes : réponses confuses, plates, coupures peu naturelles, etc. C’est ce sur quoi OpenAI s’est penché en mettant à jour ce 24 mars l’Advanced Voice Mode, la fonction vocale de ChatGPT.

Le Voice Mode de ChatGPT devient meilleur

C’est dans une courte vidéo publiée sur la chaîne YouTube d’OpenAI que Manuka Stratta, chercheuse post-entraînement, a détaillé les changements. Tout d’abord, la nouvelle version a davantage de personnalité et va être moins consensuelle dans ses réponses ou ses intonations ; son ton devient plus naturel. Ça, c’est pour les utilisateurs gratuits, mais pour ceux qui paient un abonnement tous les mois, ChatGPT va aller plus loin.

OpenAI explique que l’Advanced Mode Voice vous interrompra moins lorsque vous expliquerez à ChatGPT ce que vous souhaitez. Quant aux réponses, elles vont être plus directes, comme dans une vraie conversation. De quoi laisser plus de place pour réfléchir à ce qu’on peut bien lui dire, à nos hésitations : plus besoin de « combler le vide » pour éviter de se faire interrompre.

Les ChatGPT qui parlent se multiplient

Si OpenAI progresse le plus vite possible sur ce segment de l’intelligence artificielle générative, c’est parce que les concurrents poussent aux portillons. Le plus avancé est sans doute Google avec Gemini Live, équivalent à l’Advanced Voice Mode. Cette version du chatbot avec laquelle on peut discuter peut même utiliser la caméra de notre smartphone ou en voir l’écran depuis quelques jours.

Microsoft aussi est de la partie, plus discret certes, mais il a son Copilot Voice. Apple prévoirait de son côté une nouvelle refonte de Siri, repoussée à 2026. Enfin, on peut mentionner Alexa+ d’Amazon, la renaissance de son assistant vocal, qui se déploie ces jours-ci. À terme, il sera disponible dans tous les écrans et enceintes connectés Echo d’Amazon.

