Des internautes ont signalé depuis quelques jours un souci dans le fonctionnement de YouTube : la qualité des vidéos dysfonctionne. Le souci a été reconnu par Google, qui cherche à en déterminer la cause.



Un bug pénible sévit actuellement sur YouTube et Google, la maison mère, est au courant. Dans un message partagé le 19 mars 2025, l’entreprise reconnait que des internautes peuvent se retrouver dans l’impossibilité de visionner des vidéos en haute qualité. Cela, malgré une excellente connexion Internet, comme en 5G ou en fibre optique.

Des vidéos coincées en qualité basse

À ce stade des investigations, la plateforme n’a pas identifié la racine du souci. Selon les symptômes remontés par le public, il y a notamment des vidéos qui se lancent avec une qualité d’image minimale (144p et 360p). Ces deux niveaux figurent parmi les plus bas que l’on peut trouver sur YouTube, avec la définition 240p.

Le problème n’affecte pas l’ensemble des internautes, mais il a été observé dans plusieurs circonstances : la version web du site, sur l’application mobile pour iOS ainsi que sur les téléviseurs connectés. Les vidéos classiques et les shorts (des formats très courts sur la plateforme, de quelques dizaines de secondes) sont touchés.

Google cherche la raison du bug. // Source : YouTube

La réalité de ce bug avait été remontée il y a déjà plusieurs jours, via plusieurs fils de discussions sur le sous-Reddit dédié à YouTube. Comme l’a relevé The Verge, même une modification manuelle de la qualité, dans les réglages de la vidéo, ne garantit pas un retour à la normale. Certains ont vu la vidéo rebasculer automatiquement sur la définition 144p.

D’autres ont été confrontés à un phénomène différent : la vidéo lancée dans une qualité plus élevée finit par rester bloquée en chargement. Rallumer l’appareil, changer de connexion (en passant du Wi-Fi à la connexion de la box, par exemple), réinstaller l’application : toutes ces tentatives n’ont pas permis de rétablir une expérience normale.

Numerama n’a pas constaté ce souci : depuis une connexion mobile en 5G et l’application mobile Android, il a été possible de choisir une qualité élevée sur une vidéo — bien qu’elle se soit lancée d’abord en définition 360p. Même chose depuis la version web du site, visitée depuis une connexion combinant Wi-Fi et fibre optique : aucun pépin notable.

