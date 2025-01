Lecture Zen Résumer l'article

YouTube permet désormais de regarder des vidéos en x4. Une fonctionnalité réservée aux abonnés à YouTube Premium pour le moment.

En expérimentation depuis le début du mois, la lecture de vidéos en x4 est en cours de déploiement sur YouTube. Seuls les abonnés à YouTube Premium peuvent l’utiliser pour l’instant. Une vitesse impressionnante qui devrait être utile pour passer les passages inintéressants d’une vidéo, comme l’explique The Verge, mais qui dénature aussi complètement la narration d’une vidéo.

Des vidéos YouTube en x4 ? Google repousse les limites

Depuis longtemps, on peut modifier la vitesse des vidéos YouTube dans les paramètres de lecture, pour les ralentir, ou au contraire les accélérer. La vitesse maximale a longtemps été x2, ce qui était déjà jugé trop élevé pour certains créateurs. Les abonnés à YouTube Premium peuvent dorénavant aller jusqu’à 4 fois plus vite.

Source : Numerama avec Midjourney

Le service offre souvent des fonctions expérimentales avant leur déploiement au grand public. De quoi penser qu’un jour, tous les utilisateurs de la plateforme y auront accès. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que sur iOS et Android : on ne peut pas l’utiliser sur son téléviseur ou sur ordinateur. De plus, elle n’est disponible que jusqu’au 26 février.

Les autres nouveautés expérimentales de YouTube

En plus de ça, YouTube teste d’autres fonctionnalités, comme le rapporte Android Police. Les utilisateurs (Premium toujours) peuvent regarder certaines vidéos musicales à une qualité de 256 kb/s, comme sur YouTube Music. Actuellement, la qualité audio est limitée à 128 kb/s sur YouTube. De quoi profiter des clips musicaux dans de meilleures conditions. Cette fonction peut être utilisée jusqu’au 22 février.

À la maison, YouTube Premium fait de YouTube un vrai service de SVOD. // Source : Numerama

Le média anglophone rapporte aussi qu’une option pour aller directement aux passages importants d’une vidéo est disponible. Malheureusement, elle aussi est restreinte dans le temps : les utilisateurs n’ont que jusqu’au 5 février pour en profiter. In fine, YouTube devrait les déployer pour tout le monde… quitte à changer notre manière de consommer des vidéos.

