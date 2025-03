Lecture Zen Résumer l'article

Un enregistrement d’une réunion confidentielle chez Apple a été fourni à un journaliste de Bloomberg. Il témoigne de la situation de crise dans laquelle se trouve l’entreprise.

Apple ne vit pas ses meilleures heures. Un temps attentiste sur l’IA, le géant de Cupertino a dévoilé des promesses pour son nouveau Siri qu’il affirme aujourd’hui ne pas pouvoir tenir. Habitué des exécutions parfaites, à de très rares exceptions près (MobileMe, Plans en version 1), Apple n’arrive pas à se sortir des annonces faites autour des évolutions de Siri, censé devenir un super-assistant boosté à l’IA — et la réponse d’Apple à toutes les fonctions d’IA des concurrents. Au lieu de cela, Apple n’a livré que des morceaux d’Apple Intelligence. Certains sont rigolos, comme les emojis, d’autres sont ridicules, comme Playground, qui ressemble à ce qu’était Midjourney il y a 2 ou 3 ans.

Autant de signes qui ont fait réagir John Gruber, éminent analyste qui connaît l’entreprise par cœur et, dans une autocritique, estime s’être fait avoir. Pour lui, Apple a menti à ses clients en montrant des fonctionnalités qui n’étaient pas prêtes. Ces démonstrations mises en scène ne sont pas habituelles chez Apple et témoignent, pour lui, d’un profond malaise dans les équipes de développement.

La crise de l’IA est prise au sérieux par Apple

Le nouveau Siri pour iOS 18 // Source : Capture d’écran Numerama

Ce malaise, on devait pouvoir le ressentir dans la pièce où Robby Walker, directeur senior chez Apple et responsable de Siri, a convoqué les équipes pour discuter des retombées médiatiques de l’annonce du report des nouvelles versions. Une conversation à cœur ouvert que le journaliste Mark Gurman a pu obtenir d’un employé présent qui a souhaité garder l’anonymat. S’il félicite évidemment ses employés pour les projets déjà sortis, il estime que ce qu’a fait Apple est « moche » et a mis l’entreprise dans une situation « embarrassante ».

En cause : le fait que les projets annulés avaient déjà été dévoilés et promis au grand public. Ce qu’Apple essaie de ne jamais faire : ce qui est montré est habituellement déjà en phase de développement si avancé qu’il ne fait aucun doute que le projet sorte. « Pour aggraver les choses, a ajouté Walker, le département de communications marketing d’Apple voulait promouvoir ces améliorations. Malgré le fait qu’elles n’étaient pas prêtes, ces fonctionnalités ont été incluses dans une série de campagnes marketing et de spots télévisés commençant l’année dernière », peut-on lire dans l’article de Bloomberg.

Apple n’ignore donc pas la situation dans laquelle l’entreprise est aujourd’hui, ce qui est bon signe — une prise de conscience sera plus simple. Mais Walker n’est pas non plus rassurant : les fonctionnalités attendues sur le nouveau Siri ne marchent pas une fois sur trois et il ne sait pas dire quand elles seront prêtes pour être lancées. La suite au prochain épisode.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama