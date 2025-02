Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi vient concurrencer Apple dans le domaine des ardoises haut de gamme avec sa Pad 6S Pro, une tablette qui veut faire de l’ombre au modèle Pro de l’iPad. Son excellent rapport qualité-prix pourrait bien l’aider.

Les tablettes d’Apple dominent largement le marché et il est difficile de trouver des concurrents à la hauteur dans cette gamme de prix. Xiaomi propose néanmoins une alternative assez solide avec le Pad 6S Pro, qui affiche de bonnes performances grâce à son écran lumineux de 144 Hz et son processeur Snapdragon 8 Gen 2. Cette alternative sous Android, moins chère que l’iPad Pro, semble encore plus intéressante lorsqu’elle baisse son prix.

La Xiaomi Pad 6S Pro est normalement vendue 700 €. Elle est en ce moment disponible au prix de 599,99 € sur la Fnac.

C’est quoi, cette tablette de Xiaomi ?

La Pad 6S Pro est une grande tablette aux dimensions de 278 x 191 x 6 mm pour un poids de 590 g. Modèle haut de gamme oblige, les finitions en aluminium sont excellentes. Elle embarque un écran IPS LCD de 12,4 pouces à la résolution 3K de 3048 x 2032 pixels et au taux de rafraichissement de 144 Hz. La dalle est d’une grande qualité pour naviguer avec une excellente fluidité, regarder du contenu vidéo et jouer à des jeux vidéo dans de très bonnes conditions. Le Dolby Vision s’invite même à la fête, pour proposer des couleurs et des contrastes optimisés.

Son processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 Go de RAM est quant à lui à l’aise avec le multitâche et le gaming. Vous pourrez même pousser les paramètres de vos jeux à fond, sans craindre de faire chauffer la tablette. Niveau son, la tablette est compatible avec le Dolby Atmos. Les hauts parleurs de l’ardoise sont plus que corrects compte tenu de la finesse de la Pad 6S Pro, mais connecter un casque via Bluetooth permettra de profiter d’un audio plus immersif.

La tablette Xiaomi Pad 6S Pro // Source : Xiaomi

À ce prix, cette tablette Xiaomi est-elle une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour une très bonne tablette qui tourne sous Android. Pour son interface, la Pad 6S Pro embarque aussi la surcouche Hyper OS de Xiaomi. L’ensemble est ergonomique et personnalisable, avec des fonctionnalités bienvenues comme la possibilité d’ouvrir plusieurs applications en même temps, et d’ajuster la taille des fenêtres, ou un gestionnaire de fichiers. Le mode Réalisateur permet à la tablette de servir d’écran portable en utilisant le réseau sans fil pour afficher l’écran de plusieurs smartphones.

Niveau autonomie enfin, la Pad 6S Pro dest dotée d’une batterie de 10 000 mAh qui permet de tenir une vingtaine d’heures.

Les points à retenir sur la Pad 6S Pro :

Son super écran 3K

Les performances du Soc Snapdragon 8 Gen 2

Presque tout comme un iPad Pro, mais moins cher

