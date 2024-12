Lecture Zen Résumer l'article

Réduire son budget courses sans se priver et sans rogner sur la qualité, c’est l’objectif de ces applications anti-inflation.

Fêtes de fin d’année, inflation, prix qui augmentent ou tout simplement pour faire attention à son budget, il est nécessaire de faire des économies sur tous les postes de dépenses de la maison.

Sachant que l’alimentation est le deuxième poste de dépense le plus important après le logement (comprenant aussi le chauffage et l’éclairage), il est important de chercher les prix plus bas, sans pour autant rogner sur la qualité, et de trouver des astuces et des applications qui permettent de réduire le prix de vos courses du quotidien.

Quelles sont les meilleures applications pour réduire son budget courses ?

Reprice, le comparateur de prix

Le comparateur de prix Reprice. // Source : Innovans

Reprice est un comparateur de prix de produits de supermarché et, ce qui est encore mieux, c’est qu’il s’agit d’une application gratuite et collaborative. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de l’application, il est préférable de créer un compte, vous pourrez ainsi enregistrer les magasins les plus proches de vous.

Ainsi, lorsque vous scannez un produit pendant que vous faites vos courses, vous pouvez savoir immédiatement s’il est moins cher dans l’autre supermarché. Et si le prix n’est pas indiqué, vous pouvez l’ajouter vous-même et contribuer ainsi à enrichir la base de données ou à l’actualiser.

Shopmium, des offres de remboursement par marque

L’application de cashback pour vos produits du quotidien. // Source : Shopmium

Si vous êtes un adepte des produits de marque plutôt que de marques distributeur quand vous faites vos courses quotidiennes, alors Shopmium est l’application qu’il vous faut pour faire de belles économies. Il est possible d’utiliser l’application de plusieurs manières.

Vous pouvez préparer votre liste de courses et vérifier que les produits dont vous avez besoin bénéficient d’une promotion, vous pouvez naviguer dans les différentes offres triées par marque et consulter les différentes modalités (en magasin, en drive, réduction sur l’achat de plusieurs produits…).

Mais vous pouvez aussi, pendant que vous faites vos courses, scanner le code-barre d’un produit afin de savoir s’il bénéficie d’une promotion. Si c’est le cas, il vous suffira, après le passage en caisse, d’envoyer une photo de votre preuve d’achat (ou un PDF s’il s’agit d’une facture électronique) pour recevoir ensuite votre remboursement.

iGraal Market, des offres de remboursement par magasin

Des offres promotionnelles par magasin avec iGraal Market // Source : iGraal.com

Dans la même veine que Shopmium, on trouve aussi iGraal Market. Fort de son expérience de cashback en ligne avec iGraal, iGraal Market vous permet d’être remboursé d’une partie de vos achats simplement en scannant votre preuve d’achat. Bien entendu, il s’agit encore une fois d’offres promotionnelles de produits de marque.

La différence avec Shopmium, c’est qu’il est possible de trier les offres par enseigne ou d’effectuer une recherche par produit et surtout, le fonctionnement de l’application vous impose d’activer en premier lieu le bon de réduction, de scanner le code-barres du produit (vous permettant ainsi de vérifier qu’il s’agit bien du bon produit) et d’envoyer ensuite votre ticket de caisse pour finaliser la demande. Même si ce système prend plus de temps en amont pour rechercher et activer les offres, vous gagnez du temps en ne scannant qu’une seule fois votre ticket de caisse.

Bonial, tous les catalogues promotionnels dans une seule appli

Tous les catalogues de vos supermarchés sur une seule application // Source : Bonial.com

Bonial vous aide à faire des économies et aussi à agir pour la planète. En effet, l’application regroupe l’ensemble des catalogues promotionnels des grandes surfaces proches de chez vous et vous évite ainsi de les recevoir au format papier dans votre boîte aux lettres. Pour chaque enseigne, vous trouverez les différentes promotions en cours et leurs conditions d’utilisation.

Et la nouvelle fonctionnalité de liste de courses vous permet de saisir un produit dont vous avez besoin et de trouver immédiatement s’il y a une offre promotionnelle dans l’un des supermarchés enregistrés. Notez que Bonial fonctionne avec les grandes surfaces pour vos courses du quotidien, mais aussi avec les enseignes de sport, automobile, mode, meuble et déco, etc.

Too good too go et Phenix, les applis anti-gaspi pour manger à petits prix

Application anti-gaspi pour aussi faire des économies // Source : Too Good To Go

Si vous aimez vraiment les bons plans pour faire vos courses, et si en plus, vous êtes contre le gaspillage alimentaire, l’une de ces 2 applications doit être installée sur votre smartphone. Le principe est simple et identique pour Too Good To Go et Phenix, vous commandez un panier surprise auprès de l’un de vos commerçants proches de vous, vous vous y rendez aux horaires indiqués avec un contenant et vous repartez avec. Il s’agit de produits ou de plats préparés dont la date limite de consommation approche.

Application anti-gaspi Phenix // Source : Phenix

Le commerçant divise le prix par 2 ou 3, mais parvient à écouler ses produits au lieu de les jeter, et vous, vous profitez de bons produits à petits prix. En fonction de votre localisation, les commerçants sont inscrits sur l’une ou l’autre des plateformes. Notez toutefois que Too Good To Go propose aussi des colis plus conséquents de conserves, de biscuiterie, de café, de thé et de bien d’autres produits à recevoir directement chez vous.

