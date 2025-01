Lecture Zen Résumer l'article

Si votre nouvelle résolution de 2025 est de surveiller votre alimentation et de perdre quelques kilos superflus, voici une sélection d’applications qui vous aideront à compter les calories que vous ingérez de manière à ne pas dépasser votre apport journalier.

Pour atteindre votre objectif de perte de poids, il y a 2 erreurs à ne pas faire : se ruer à la salle de sport 7 jours sur 7 (mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas en faire et il y a de très bonnes applications de sport disponibles) et suivre un régime drastique ou la dernière détox à la mode.

Ainsi, le plus important lorsqu’on entame une véritable perte de poids (si vous n’avez pas de problèmes de santé particuliers), c’est de réaliser un déficit calorique. Cela parait logique, mais il vous faut manger un peu moins que ce que votre corps brûle pour qu’il aille puiser dans ses réserves.

Ainsi, le total des calories de votre alimentation quotidienne doit être inférieur au total des calories que vous dépensez chaque jour. Mais ce n’est pas toujours facile de savoir combien de calories apporte une pomme, une salade verte ou une pizza. Pour vous aider, des applications comptabilisent ces calories en quelques instants et les additionnent au fil de la journée pour vous aider à tenir votre objectif.

Foodvisor, avec reconnaissance visuelle

Foodvisor, avec reconnaissance visuelle // Source : Foodvisor

L’une des plus applications les plus populaires est Foodvisor. Compatible Android et iOS, elle permet d’enregistrer les calories que vous ingérez à partir d’une simple photo ou le scan du code-barres s’il s’agit d’un aliment industriel. Elle fournit également d’autres informations importantes comme les macronutriments (glucides, lipides, protéines) et les fibres.

Foodvisor est une application très complète, puisqu’elle propose aussi d’enregistrer les activités physiques effectuées afin d’augmenter la dépense énergétique. Et si vous ne savez pas quoi cuisiner, des recettes équilibrées sont proposées en fonction de vos critères et de vos contraintes alimentaires.

Healthify, pour un coaching complet

Healthify, pour un coaching complet // Source : HealthifyMe

Healthify possède un outil Snap, capable de calculer les calories et les nutriments contenus dans une assiette à l’aide d’une simple photo, mais ce n’est pas son seul atout. Cette application propose une expérience de santé complète avec votre coach virtuelle nommée Ria. Cette dernière répond à toutes vos questions en matière de nutrition, de sport, de bien-être, d’équilibre, etc. et vous recommande des méthodes à mettre en place pour atteindre votre objectif.

En outre, l’application permet de suivre vos pas, vos habitudes de sommeil, votre niveau d’hydratation et vos séances d’entraînement. Et si vous disposez d’une montre ou d’une balance connectée, les données n’en seront que plus précises. Et si Ria ne vous suffit pas, prenez conseil auprès de la communauté d’utilisateurs, et motivez-vous mutuellement !

Fatsecret, pour compter les calories même au restaurant

Fatsecret, pour compter les calories même au restaurant // Source : FatSecret

Fatsecret fait aussi partie des applications les plus populaires, comptabilisant plusieurs millions d’utilisateurs, en quête d’une perte de poids durable. En effet, personne n’a envie de subir l’effet yo-yo et reprendre tous les kilos si durement perdus. FatSecret vous aide non seulement à surveiller les calories que vous mangez à l’aide d’un système de reconnaissance visuelle, mais il reconnait tous les plats, même ceux des restaurants.

De la salade composée aux plats les plus complets, vous serez informé du nombre de calories, des glucides, protéines, lipides et fibres. Vous pourrez aussi enregistrer votre activité physique et planifier des repas sains et équilibrés avec des recettes déjà présentes dans l’application. Tout est centralisé au même endroit.

Yazio, compteur de calories, jeûne intermittent et recettes

Yazio, compteur de calories, jeûne intermittent et recettes // Source : YAZIO

Qu’il s’agisse de brûler des graisses, prendre du muscle ou simplement adopter une alimentation plus équilibrée, Yazio est là pour vous accompagner pour atteindre votre objectif. Trois fonctionnalités principales sont mises à disposition : un compteur de calories, des programmes de jeûne intermittent et un catalogue de plus de 2500 recettes.

Pas de reconnaissance visuelle, mais un lecteur de code-barres et une base de données de plus de 4 millions de plats et aliments sont là pour vous aider à compter vos calories et vous informer sur les valeurs nutritionnelles et les macronutriments de chaque repas. Et si vous ne savez pas comment cuisiner des plats healthy, vous trouverez certainement votre bonheur dans le catalogue des recettes. Yazio est surtout connu des adeptes du jeûne intermittent, cette méthode qui consiste à jeûner dans un laps de temps déterminé. En fonction du programme choisi, l’application vous guidera et vous notifiera des rappels pour les heures de jeûnes ou celles des repas.

Lifesum, de nombreux programmes adaptés à chacun

Lifesum, de nombreux programmes adaptés à chacun // Source : Lifesum

Même s’il vous faut manuellement saisir ce que vous mangez, l’application possède une impressionnante base de données de plats et d’aliments pour comptabiliser, avec précision, les calories et les nutriments. Il est possible aussi, s’il s’agit d’un produit industriel, de scanner le code-barres.

Avec Lifesum, vous pouvez aussi suivre votre hydratation, et enregistrer votre activité physique. Mais ce qui distingue Lifesum de ses concurrentes, ce sont ses programmes adaptés et ses conseils sur les différents régimes que vous souhaitez adopter : Cétogène, intermittent, riche en protéine, régime méditerranéen, scandinave, paléo, détox anti-sucre ou juste pour manger plus sainement, sans produits transformés, choisissez votre objectif, après vous être renseigné au préalable.

