[Deal du jour] Il existe de nombreux modèles d’aspirateurs robots à des prix différents. Ce modèle de Xiaomi se trouve aujourd’hui à moins de 200 €, ce qui ne l’empêche pas d’embarquer de nombreuses fonctions propres aux modèles haut de gamme.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur robot de Xiaomi ?

L’aspirateur robot Robot Vacuum S10+ de Xiaomi est habituellement vendu 449,99 €. Il est en ce moment proposé sur le site du fabricant au prix de 199,99 €.

C’est quoi, le Robot Vacuum S10+ ?

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ ressemble à la plupart des aspirateurs robots, avec un design rond de 35 cm de diamètre, pour 9 cm de haut. Le S10+ place son télémètre laser sur le capot supérieur, ainsi que le capteur LDS LiDAR. Il peut ainsi naviguer dans toutes les pièces de votre intérieur et établir une cartographie des lieux. Vous retrouverez les cartes créées dans l’application Xiaomi Home et pourrez alors élaborer des plans de nettoyage personnalisés.

Les sessions de nettoyage peuvent ainsi même être lancées à une heure précise, ou lorsque vous n’êtes pas chez vous. La cartographie permet aussi de créer des zones où votre compagnon de ménage ne pourra pas se rendre (la chambre des enfants à une heure prédéfinie par exemple). Le télémètre permet au S10+ d’optimiser ses passages en évitant les obstacles, et donc les collisions.

À ce prix, l’aspirateur robot de Xiaomi est-il une bonne affaire ?

Moins de 200 €, c’est même une excellente affaire. Le S10+ embarque tout un tas de fonctions connectées appréciables pour faciliter le ménage, mais reste avant tout un aspirateur laveur efficace. Avec sa puissance d’aspiration de 4 000 Pa, l’aspirateur de Xiaomi aspire facilement les poussières, poils d’animaux et cheveux. Quatre réglages d’aspiration sont disponibles en fonction du type de sols et de la saleté. Le nettoyage humide s’effectue via deux patins rotatifs équipés de lavettes humidifiées. Le réservoir d’eau d’une capacité de 200 ml peut laver jusqu’à 150 m² en un seul passage. Comme la majorité des modèles de ce type, il ne vous dispensera toutefois pas totalement du passage de la serpillère.

Enfin, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ dispose d’une autonomie de 2 h sur une seule charge, ou approximativement une surface de 200 m².

