Des rumeurs ont émergé de nouveau sur l’avenir de ChatGPT. Après des indications évoquant la sortie d’un GPT-4.5, des internautes pensent avoir trouvé des indices sur un GPT-4.5 Turbo. Mais les éléments présentés peinent à convaincre.

C’est une nouvelle rumeur qui a émergé sur les réseaux sociaux à la mi-mars, mais également sur le forum officiel d’OpenAI. L’entreprise américaine aurait dans les cartons une nouvelle version de ChatGPT. Il y aurait eu une « fuite » malencontreuse sur le site officiel de la société, concernant le billet de blog au sujet de « GPT-4.5 Turbo ».

Un fil de discussion est apparu dans la journée du 12 mars sur Reddit, dans la section consacrée à l’actualité d’OpenAI. Un internaute, Chika1472, prétend avoir trouvé un indice sur les moteurs de recherche DuckDuckGo et Microsoft Bing. Avec une requête « OpenAI blog gpt-4.5 turbo », une page web d’OpenAI confirmant cette version existerait.

Nous n’avons pas pu trouver l’URL visible dans la capture d’écran partagée par Chika1472. Dans celle-ci, il est écrit qu’OpenAI annonce GPT-4.5 Turbo, un nouveau modèle qui surpasse GPT-4 en célérité, précision et évolutivité. Plus loin, après des indications techniques, il est indiqué que ses connaissances sont à jour à juin 2024.

C’est ici que réside le principal problème. Il est d’ordre temporel : GPT-4.5 Turbo ne peut pas, en mars 2024, revendiquer un savoir qui va jusqu’à mi-2024, à moins d’avoir des dons de précognition. OpenAI s’est-il alors juste trompé ? Ce billet était peut-être destiné à une publication au 2e semestre 2024, et une erreur l’a fait sortir trop tôt.

Le fait est toutefois que l’on ne trouve rien sur le site officiel. Le message le plus récent date du 8 mars et concerne l’arrivée de nouvelles personnes au conseil d’administration d’OpenAI. On ne trouve rien non plus sur Internet Archive, alors que la plateforme a des copies récentes du site d’OpenAI, en particulier sa page regroupant toutes ses annonces.

Les différentes captures proposées par OpenAI ne montrent rien qui irait dans le sens de ce que dit avoir vu Chika1472. Numerama a vérifié tous les instantanés pris depuis le 1er mars. Il n’y a pas non plus de mention ailleurs sur le site web d’OpenAI autour d’un « GPT-4.5 Turbo », sauf une question sur le forum se demandant si le leak est réel.

Sur Reddit comme sur le forum, les internautes peinent à croire à ce modèle. « Certainement de la foutaise. Je consulte le blog toutes les 15 minutes, donc s’il avait été actualisé avec un article sur GPT-4.5-Turbo, je l’aurais très probablement remarqué », assure par exemple Elmstedt. D’autres pointent également cette incohérence temporelle.

Déjà des rumeurs sur le futur de ChatGPT fin 2023

Il y a quelques mois, ChatGPT avait déjà fait l’objet de rumeurs. Il était alors question du nouveau modèle GPT-4.5. Celui-ni n’a, à date, pas vu le jour. À l’apparition de ces bruits de couloir, en décembre 2023, plusieurs éléments paraissaient déjà suspects. Il serait donc curieux d’annoncer un « GPT-4.5 Turbo » tandis que « GPT-4.5 » n’existe toujours pas.

Aujourd’hui, le chatbot d’OpenAI a reçu deux grandes évolutions, chacune datant de 2023. Il y a eu la sortie de GPT-4 en mars, puis l’arrivée de GPT-4 Turbo en novembre. En parallèle et depuis, l’agent conversationnel a reçu des mises à jour diverses, mais à l’envergure modeste. Rien, en tout cas, qui justifierait le lancement d’un GPT-4.1, 4.2, 4.5 ou même 5.

Ces bruissements sur le futur de ChatGPT affluent au moment où des chatbots s’affirment davantage en prétendant égaler ou dépasser les performances de GPT-4 (ou GPT-4 Turbo) dans divers tests. On le voit depuis la fin de l’année 2023 avec Gemini, l’agent conversationnel de Google, mais aussi Claude 3 d’Anthropic ou Le Chat de Mistral AI.

