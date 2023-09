Après ChatGPT et Google Bard, Amazon fait son entrée sur le terrain de l’intelligence artificielle générative avec une nouvelle version de son assistant vocal. Alexa AI est capable de discuter, d’inventer et de personnaliser ses réponses. La promesse est immense.

Tous les ans, Amazon organise une conférence dédiée à ses produits Echo. Le géant du commerce y dévoile de nouvelles enceintes connectées, ainsi que des innovations liées à ses autres business. Le 20 septembre 2023, son annonce la plus fracassante était sans le moindre doute l’arrivée de l’intelligence artificielle générative au sein de ses produits. Une première dans l’univers des assistants vocaux.

Concrètement, Amazon a annoncé préparer une version dopée à l’intelligence artificielle générative de son assistant vocal Alexa. « Alexa AI », comme il le surnomme, ne se contente pas de répondre à des questions préétablies mais peut improviser, inventer, prendre en compte un contexte et s’adapter à son utilisateur. Les premières démos montrent une IA digne du Jarvis d’Iron Man, une sorte de ChatGPT avec une belle voix, capable de tenir une vraie discussion.

Une grande promesse, plein de questions

Si la démo sur la scène du Amazon HQ2 d’Arlington n’a pas très bien commencé (Alexa n’a pas répondu aux premières questions), le reste était beaucoup plus impressionnant. Alexa n’a plus besoin qu’on l’appelle, accepte qu’on le coupe, sait blaguer, mélanger des informations et peut répondre des petites phrases très humaines comme un « j’espère que vous apprécierez le match » si on lui demande des informations sur une équipe sportive. Ses réponses sont extrêmement rapides, tandis qu’Alexa AI a même la possibilité d’aller rédiger un texte pour vous, avant de vous l’envoyer sur votre téléphone. Le modèle de langage rappelle, sur le papier, ceux d’OpenAI et de Google.

Amazon vient de partager cet extrait de son nouveau Alexa AI. La démo sur scène était encore plus impressionante, avec une vraie conversation digne de deux humains. On est bluffé (et on se demande si ça sera aussi bien en vrai et en français le jour où ça arrive) pic.twitter.com/ZqDVhhfCBf — Numerama (@Numerama) September 20, 2023

Début 2025, Amazon compte même aller plus loin en déployant une nouvelle voix anglophone à son Alexa, encore plus réaliste. Les premières démos montrent une conversation digne de deux humains, aussi flippante qu’impressionnante. Puisqu’Alexa est un assistant vocal pour la maison, il peut aussi se servir de ses capacités génératives pour des consignes domestiques. « J’ai besoin de me reposer » peut l’inciter à personnaliser la lumière de la maison, à fermer les volets et à lancer de la musique. C’est Alexa IA qui « réfléchit » à une scène qui pourrait correspondre aux envies de son utilisateur.

Alexa AI sera-t-il vraiment aussi bon ? Parlera-t-il français un jour ? Le fera-t-il bien ? Sera-t-il concurrencé par Google Assistant et SIri ? Plein de mystères entourent cette nouvelle technologie, qui sera exclusive à la langue anglaise au lancement. En ce qui concerne les appareils concernés, Amazon propose de remonter à… 2014, année de lancement du premier Amazon Echo. Tous ses produits sont compatibles, ce qui donne forcément envie d’en savoir plus.

