The Pokémon Company a annoncé l’arrivée des échanges dans Pokémon TCG Pocket d’ici fin janvier. Les échanges de cartes entre joueurs seront possibles à certaines conditions, ce qui limitera les possibilités.

Dès la sortie de Pokémon TCG Pocket, les joueurs réclamaient une chose : pouvoir échanger leurs cartes. Cela fait partie de la culture du jeu de cartes à jouer et à collectionner. The Pokémon Company avait promis que cela arriverait dans les mois à venir et c’est enfin le cas. Les échanges seront bien disponibles en janvier. Malheureusement, il y a certaines conditions aux échanges, comme la firme l’a expliqué dans un tweet ce 16 janvier.

Comment fonctionnent les échanges dans Pokémon TCG Pocket

L’échange de cartes ne sera disponible qu’entre amis dans le jeu. Autrement dit, il faudra ajouter un utilisateur à sa liste d’amis (via son code ami) et que la demande d’ami soit validée.

Toutes les cartes ne pourront pas être échangées. Les cartes devront avoir le même niveau de rareté ; vous ne pourrez donc pas arnaquer votre petit cousin avec un Bulbizarre un peu brillant contre une carte EX. D’ailleurs, toutes les cartes ne pourront pas être échangées : ne seront échangeables que les cartes de un à quatre diamants (forme de losange dans le jeu) et les cartes à une étoile. Ce qui signifie que toutes les cartes EX et immersives ne pourront être échangées : il y a des cartes avec deux ou trois étoiles. Même chose pour les cartes dorées, les plus rares : elles ne pourront pas être échangées.

Dans son message, The Pokémon Company ajoute que dans un premier temps, « certaines cartes des Boosters de Puissance Génétique et de L’Île Fabuleuse pourront être échangées », sans préciser lesquelles. On imagine que l’éditeur met en place ces limitations pour éviter les abus à base de comptes alternatifs ou d’arnaque.

Enfin, les échanges ne seront pas illimités : il faudra consommer des « objets », sans plus de précision à ce sujet. Pokémon TCG Pocket devrait reprendre le système de Sabliers Booster et de Sabliers Miracle.

L’autre annonce de Pokémon TCG Pocket : une nouvelle collection de cartes en janvier

Si vous n’avez pas encore eu le temps de terminer les collections de Puissance Génétique et de L’Île Fabuleuse, tant pis. Pokémon TCG Pocket a indiqué qu’il y aura de nouveaux Boosters en janvier. Il n’y a aucune information supplémentaire pour le moment. On s’attend à des cartes qui ajoutent de nouvelles mécaniques, pour créer des decks encore plus complexes et plus malins.

On sait en revanche que les cartes de ces nouveaux Boosters ne pourront pas être immédiatement échangées. The Pokémon Company souhaite sans doute que les joueurs ouvrent des Boosters avant de compléter leur collection grâce aux échanges.

Si vous voulez ouvrir un maximum de nouveaux Boosters lorsqu’ils seront disponibles, vous pouvez mettre de côté un maximum de Sabliers Booster. Ils peuvent être récupérés en faisant les missions quotidiennes, en passant de niveau ou en achevant d’autres défis. Les Tickets Boutique permettent aussi d’en acheter dans la boutique du jeu.

