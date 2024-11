Lecture Zen Résumer l'article

Vous débutez à Pokémon Pocket et vous peinez à remporter des victoires ? Ça tombe bien, on vous présente les 5 meilleurs decks du jeu.

Comme des millions d’autres joueurs, vos journées sont rythmées par l’ouverture de boosters Pokémon Pocket. Mais au-delà de l’aspect collection des cartes, c’est aussi un jeu prenant et facile d’accès.

Problème : quand on débute, on se prend rapidement rouste sur rouste, aussi bien en mode Solo qu’en mode Versus. Pour vous aider, voici les 5 decks considérés comme étant actuellement les plus forts du jeu. Avec eux, les victoires devaient être nettement plus faciles à obtenir.

À condition de pouvoir les monter, car tous ces decks sont basés sur des Pokémon Ex, les cartes les plus fortes du jeu… mais aussi parmi les plus difficiles à obtenir. Pour que ce soit plus simple, concentrez-vous un ou deux de ces decks au maximum, selon les cartes que vous possédez déjà. Ne vous éparpillez pas, et ouvrez les boosters (Dracaufeu, Mewtwo ou Pikachu) en fonction des cartes que vous recherchez.

Ossatueur Ex, le plus fun

Composition du deck :

2x Osselait

2x Ossatueur Ex

2x Taupiqueur

2x Triopikeur

2x Poké Ball

2x Potion

2x Vitesse +

2x Giovanni

2x Morgane

2x Recherches Professorales

Ce deck est sans aucun doute le plus fun de la sélection. Tout simplement, car il est principalement basé sur le hasard d’un lancer de pièce. En effet, les attaques d’Ossatueur Ex et de Triopikeur utilisent cette mécanique. Si vous avez de la chance, vous enchainez les victoires, sinon…

Les attaques de ces deux Pokémon sont également très peu gourmandes en énergie, et on peut donc attaquer tôt dans la partie. Triopikeur permet de patienter jusqu’à avoir un Ossatueur Ex prêt au combat. Ce dernier peut ensuite mettre jusqu’à 160 dégâts, suffisamment pour tuer la plupart des Pokémon adverses. Ou seulement 80 points, voire 0.

Staross Ex, le plus simple

Composition du deck :

2x Stari

2x Staross Ex

2x Artikodin Ex

2x Carton Rouge

2x Poké Ball

2x Potion

2x Giovanni

2x Morgane

2x Ondine

2x Recherches Professorales

Ce deck est probablement le plus simple à comprendre et à jouer, idéal donc pour débuter. Staross Ex et Artikodin Ex, les deux stars du deck, sont très faciles à mettre en place. Ils demandent peu d’énergie relativement à la puissance de leurs attaques.

Mais surtout, les énergies nécessaires arrivent très rapidement, grâce à Ondine, qui permet d’attacher des énergies Eau tant qu’on a de la chance sur le lancer de pièces. Si le hasard nous sourit, l’adversaire aura beaucoup de mal à riposter.

Pikachu Ex, le plus agressif

Composition du deck :

2x Pikachu Ex

2x Électhor Ex

2x Voltorbe

2x Électrode

1x Carton Rouge

2x Poké Ball

2x Potion

2x Vitesse +

1x Giovanni

2x Morgane

2x Recherches Professorales

Le deck Pikachu Ex ressemble beaucoup au deck Staross Ex. L’idée est d’être extrêmement rapide et agressif. Avec une mise en place idéale, Pikachu Ex peut ainsi attaquer avec une puissance jusqu’à 90 dégâts avec seulement deux énergies.

L’autre particularité de ce deck est aussi sa facilité à échanger le Pokémon actif avec ceux du banc, grâce à Électrode qui n’a aucun coût de retrait, et les deux Vitesse + qui permettent de déplacer n’importe lequel de vos autres Pokémon.

Dracaufeu Ex, le plus puissant

Composition du deck :

2x Sulfura Ex

2x Salamèche

2x Reptincel

2x Dracaufeu Ex

2x Carton Rouge

2x Poké Ball

2x Potion

2x Vitesse +

2x Morgane

2x Recherches Professorales

Voici le deck le plus puissant de cette sélection. L’idée ici est de pouvoir poser Sulfura Ex en Pokémon actif, puis d’utiliser son attaque pour distribuer des énergies Feu à vos autres Pokémon. Idéalement à un Dracaufeu Ex (ou futur Dracaufeu Ex), tout en le soignant pour qu’il survive le plus longtemps possible.

Dracaufeu Ex s’occupe ensuite de dézinguer les Pokémon adverses à coup de 200 dégâts (l’attaque la plus forte du jeu, aucun Pokémon n’y résiste).

Un autre très gros avantage de ce deck : toutes les cartes se trouvent dans le même type de booster (les boosters Dracaufeu, évidemment).

Mewtwo Ex, le plus fort

Composition du deck :

2x Mewtwo Ex

2x Tarsal

2x Kirlia

2x Gardevoir

1x Carton Rouge

2x Poké Ball

2x Potion

2x Vitesse +

2x Giovanni

1x Morgane

2x Recherches Professorales

La force du deck Mewtwo Ex vient de sa rapidité de mise en place et de sa grande constance. Seulement deux Pokémon de base ici, qu’on trouve facilement grâce aux Poké Ball.

Le principe est de mettre Mewtwo Ex en Pokémon actif, et de le charger en énergies grâce au talent de Gardevoir. Une fois en place, c’est 150 dégâts par tour ! Attention à ne pas négliger les deux Giovanni : de nombreux Pokémon de base ont 60 PV, pile assez pour résister à la première attaque de Mewtwo Ex.

