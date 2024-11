Lecture Zen Résumer l'article

Un joueur a terminé Pokémon Pocket en collectionnant toutes les cartes. Coût total de l’opération ? 1 400 €.

Malgré ses défauts, Pokémon Pocket est un succès indéniable. Jouant sur la nostalgie, le jeu de collection de cartes et de decks séduit par le respect de la licence qu’il propose aux joueuses et aux joueurs et par ses moments dopamine, par exemple à l’ouverture d’un booster. Mais combien faut-il de temps et surtout d’argent pour venir à bout du jeu qui se présente comme un free to play ? Un joueur sur Reddit a donné une première réponse.

Pour obtenir l’intégralité des cartes, il a dû investir 1 500 $ dans le jeu (1 417 €) et estime qu’il faut investir 200 $ (189 €) pour avoir les Pokémon de base — qui débloquent, notamment, la superbe carte Mew. En termes de statistiques, il a dû ouvrir 1 741 boosters et obtenir 8 582 cartes pour avoir l’intégralité du jeu. Il affirme, peu chanceux, qu’il n’a eu aucun « god pack », c’est-à-dire un booster qui n’aurait que des cartes de très haute qualité et qu’il a dû acheter le Pikachu le plus rare dans la boutique.

Une fin de jeu un poil décevante pour Pokémon Pocket

Quelles étaient ses trois dernières cartes à conquérir ? Les versions « full art », c’est-à-dire avec une illustration sur toute la carte de Florizarre, Ectoplasma et Mackogneur. Au terme de ce périple qui a coûté un pognon de dingue, Weens4life n’a… rien reçu. Le jeu ne prévoit aucune récompense pour quiconque finirait de compléter la collection de cartes disponibles. Si ce n’est un petit message de félicitations. Pas de carte bonus pour ce succès particulièrement difficile à obtenir.

La fin du jeu // Source : Weens4life sur Reddit

Dans une réponse à la publication initiale, il estime que la Pioche Miracle a une chance de vous faire obtenir la carte que vous désirez de 20 % (ce qui correspond à la probabilité évidente d’avoir un choix sur cinq). Il affirme également qu’il est satisfait de ce qu’il a fait, que cela lui a pris un peu plus de 26 heures pour tout faire et qu’il ne le refera pas pour les prochaines extensions.

D’après nos données crowdsourcées, nous pouvons vous affirmer que les 2 semaines d’essai gratuites au premium peuvent vous donner environ 500 à 600 cartes et jusqu’à 170 cartes uniques. Autrement dit, il va vous rester un bout de chemin à parcourir avant de voir la fin de Pokémon Pocket, une fois vos essais gratuits épuisés.

