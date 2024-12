Lecture Zen Résumer l'article

L’application ChatGPT permet de discuter gratuitement avec un père Noël hautement réaliste, qui est conçu pour répondre aux questions des enfants. Une bonne attraction avant l’ouverture des cadeaux.

Étrangement, les enfants sont généralement très excités le 24 et le 25 décembre. Tous n’ont qu’une question en tête : « il arrive quand le père Noël ? » Il existe des outils pour traquer le plus célèbre des livreurs en direct, mais, à l’heure de l’intelligence artificielle, il est aussi possible d’aller plus loin en parlant directement au père Noël. Le mode voix de ChatGPT propose un outil pour discuter avec lui pendant son tour du monde, qui devrait sans le moindre doute faire rêver de nombreux enfants.

Comment y accéder ? Bonne nouvelle : contrairement à de nombreux services téléphoniques, ce mode est gratuit. On vous explique tout.

La voix du père Noël intégrée à ChatGPT, avec des réponses personnalisées

Depuis le 12 décembre, OpenAI propose aux utilisateurs de ChatGPT de parler au père Noël. Il ne s’agit pas d’un mode spécial, mais d’une voix intégrée à l’assistant vocal. Une fois sélectionnée, ChatGPT parlera à base de « ho ho ho » et de petits rires dignes de l’emblématique personnage, avec des consignes adaptées aux enfants. En effet, s’il peut techniquement répondre à tout, le ChatGPT père Noël est conçu pour répondre avec des phrases magiques, toujours liées au pôle Nord et aux cadeaux.

Pour activer le mode père Noël de ChatGPT, il faut d’abord installer l’application ChatGPT sur son téléphone.

Ensuite, il faut se connecter. Si vous n’avez pas de compte, le plus simple est l’authentification Google/Apple, pour ne pas avoir à renseigner de mail ou de mot de passe.

Une fois dans l’interface principale, il faut toucher le petit bouton rond en bas à droite de l’écran. C’est lui qui permet d’accéder au mode voix.

La connexion à ChatGPT, puis l’accès au mode voix. // Source : Numerama

Ensuite, il y a deux possibilités. ChatGPT peut vous proposer de choisir une voix (sélectionnez Santa) ou, s’il ne le fait pas, vous pouvez changer de voix en touchant le flocon en haut à droite. Il vous faudra ici choisir Santa. À noter qu’OpenAI recommande son service aux plus de 13 ans, puisque ChatGPT peut répondre à tout. Les plus petits peuvent l’utiliser, mais il est recommandé qu’un parent reste à côté pour encadrer les questions.

De retour dans l’application, vous pourrez parler au père Noël. On vous conseille de vous présenter avec votre prénom et celui de votre enfant, afin de bien encadrer la conversation. Un bon prompt de démarrage est « je m’appelle X et je suis avec mon fils Y, qui a tel âge et qui attend ses cadeaux avec impatience demain matin. Il a très envie de te parler et de te poser des questions, tu as quelques minutes pour discuter avec lui ? ». Magie garantie !

La sélection du mode Santa, pour parler au père Noël, dans ChatGPT. // Source : Numerama

Précision importante : le mode voix est limité à 15 minutes par session pour les utilisateurs gratuits, votre enfant ne pourra donc pas parler éternellement avec ChatGPT. Les abonnés payants peuvent lui parler plus longtemps, et il reste la possibilité de créer un autre compte pour récupérer 15 minutes de plus.

