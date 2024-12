Lecture Zen Résumer l'article

Une chercheuse de l’Université de Sydney a cherché à appliquer un principe de physique sur le nez de Rudolphe, le renne du Père Noël. Dans un article paru le 23 décembre 2024 sur le site The Conversation, elle monte qu’il ne serait pas réellement rouge en voyageant à la vitesse de la lumière.

« On l’appelait nez rouge, ah, comme qu’il était mignon… Le p’tit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon… » Et, si la phrase de cette comptine, qu’on connait tous, se révélait être fausse ? Et si le nez de Rudolphe ne pouvait pas être rouge lorsqu’il voyage ?

Dans un article publié le 23 décembre 2024 dans le média The Conversation, la chercheuse post-doctorale à l’Université de Sydney Laura Nicole Driessen s’est amusée à évaluer quel effet la vitesse du traineau du Père Noël aurait sur la couleur du nez de Rudolphe, son renne le plus célèbre.

Qu’est-ce que l’effet Doppler ?

Pour cela, elle utilise un principe de physique appelé « l’effet Doppler ». Ce principe s’applique au son et à la lumière. Imaginez une source sonore ou lumineuse qui est en mouvement. Si elle s’approche de vous, les ondes sonores ou lumineuses sont compressées et ont donc une longueur d’onde plus courte. Si elle s’éloigne de vous, les ondes sont plus éloignées, et donc la longueur d’onde s’étire.

Ainsi, lorsqu’une source lumineuse s’approche de vous, la longueur d’onde est plus courte et la lumière vous apparaitra davantage dans les tons bleus. Tandis que si la lumière s’éloigne de vous, la longueur d’onde sera plus longue, et la lumière vous apparaitra alors plutôt dans les tons rouges.

L’effet Doppler appliqué au nez du renne Rudolphe

Pour appliquer ce principe au nez de Rudolphe, Laura Driessen a calculé et émis des hypothèses quant à la vitesse à laquelle le Père Noël devrait raisonnablement voyager pour pouvoir livrer tous ses cadeaux. Selon la scientifique, il devrait approximativement voyager à 8,2 millions de kilomètres par heure, soit à 0,8 % de la vitesse de la lumière.

Pour illustrer l’effet Doppler dans son exemple, elle choisit de presser un peu le Père Noël et de le faire voyager à la vitesse de 107 millions de kilomètres par heure, soit à 10 % de la vitesse de la lumière.

Changement de couleur en fonction de la vitesse de Rudolphe. A gauche, il s’approche : son nez est orange. À droite : il s’éloigne, son nez est presque noir. // Source : Laura Driessen

Au repos, le nez de Rudolphe est rouge. Cependant, aux vitesses à laquelle il parcourrait le monde, son nez ne vous paraîtrait plus si rouge. En se basant sur l’effet Doppler, Laura Driessen conclut qu’en s’approchant de votre maison, vous le verriez plutôt comme étant orange vif. Et, alors qu’il s’éloigne de vous, son nez vous apparaitrait d’un rouge très foncé, quasiment noir.

L’effet Doppler, bien utile en science

L’effet Doppler, appliqué ici au renne le plus célèbre du Père Noël, a beaucoup d’application plus ou moins quotidiennes pour les scientifiques. Il est utilisé en échographie ; il permet d’expliquer pourquoi le son d’une ambulance vous parait d’abord plus aigu puis plus grave ; il est utilisé dans les radars routiers… En astronomie, il permet de mesurer le mouvement d’objet dans l’espace, par exemple, pour voir si une planète est en orbite autour d’une autre ou pour mesurer la distance de galaxies lointaines.

Bref, cet exercice amusant prouve que la science est bien plus présente qu’on ne l’imagine dans nos vies. Alors, ce soir, à vos télescopes pour guetter la couleur du nez de Rudolphe !





