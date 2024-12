Lecture Zen Résumer l'article

En 2025, il sera possible communiquer « sans réseau mobile » grâce à Starlink. Certains opérateurs préparent des partenariats avec l’entreprise d’Elon Musk, afin de permettre aux smartphones de se connecter aux satellites.

Début 2025, l’opérateur américain T-Mobile déploiera ses premiers forfaits satellitaires en bêta, en partenariat avec Starlink. Grâce à la technologie Direct to Cell, un smartphone pourra prochainement se connecter directement à un satellite, sans antenne externe. D’autres opérateurs internationaux sont intéressés par le service.

Starlink Direct to Cell : comment fonctionne cette technologie ?

Certains satellites de Starlink (v2mini) sont dotés de la fonctionnalité Direct to Cell : c’est elle qui permet aux satellites de se connecter à des smartphones, malgré leurs antennes plus petites. L’objectif pour l’entreprise est de permettre d’envoyer des SMS, de passer des appels et même d’aller sur Internet depuis n’importe où sur Terre.

Le fonctionnement de Direct to Cell // Source : Starlink

Les satellites concernés sont équipés d’un modem eNodeB. C’est le module qui se trouve entre les cœurs de réseau des opérateurs et des antennes radio qui envoient le signal depuis les antenne-relais des opérateurs. Les satellites de Starlink sont suffisamment puissants pour envoyer un signal à un petit appareil au sol. Ce qui signifie aussi qu’on ne peut pas convertir les satellites qui n’ont pas embarqué ce modem à leur décollage. Ces satellites sont envoyés en orbite par la fusée Falcon 9 de SpaceX, avant d’être connectés quasi instantanément à la « constellation Starlink ».

Un satellite Starlink avec un modem // Source : Starlink

La principale difficulté avec des satellites par rapport à des antennes relais, c’est qu’ils se déplacent à des milliers de kilomètres par heure et se situent à environ 550 kilomètres d’altitude. Il faut donc gérer des transferts entre satellites, pour que si l’un s’éloigne trop, un autre prenne le relais.

L’objectif est évidemment de supprimer les zones blanches, sans réseau mobile. Il s’agit le plus souvent de zones pas assez peuplées ou dans des pays pas assez développés pour qu’il soit « rentable » d’en installer. Avec Direct to Cell, Starlink voudrait que n’importe qui puisse se connecter à Internet depuis n’importe où dans le monde.

Où est est-on avec Starlink sur téléphone ?

Début 2025, T-Mobile et Starlink ouvriront la bêta de Direct to Cell : les utilisateurs intéressés peuvent déjà s’inscrire. Le service permettra d’envoyer des messages depuis les États-Unis, en théorie n’importe où. La bêta est sans surcoût pour les abonnés T-Mobile. Quant aux appels téléphoniques et à la navigation, ils arriveront prochainement, promet Starlink.

À long terme, Starlink imagine pouvoir connecter de nombreux autres objets : des équipements d’agriculture, d’énergie, etc. On peut même imaginer qu’un jour, les voitures seront connectées constamment à des satellites pour pouvoir se géolocaliser.

La fonction SOS d’urgence par satellite des iPhone 14. // Source : Numerama

En vérité, le service avait déjà été mis en place après le passage des ouragans Helene et Milton en octobre dernier. T-Mobile et Starlink avaient déployé cela pour fournir du réseau à ceux qui devaient appeler les secours. L’opérateur assure que « les clients équipés d’appareils compatibles ont pu recevoir des alertes d’urgence et envoyer et recevoir des messages lorsque les satellites étaient au-dessus de leur tête. »

Starlink est-il semblable au service satellite d’Apple ?

En plus de Starlink, d’autres constructeurs de smartphones proposent des services satellitaires.

Google en a lancé un avec ses Pixel 9, Apple propose un concurrent depuis l’iPhone 14. Il sert principalement à contacter les urgences en cas de problème et, depuis peu, à envoyer des messages depuis les États-Unis. Starlink offre techniquement des meilleurs débits, puisque ses satellites sont en basse orbite.

Quand est-ce que Starlink sur smartphone arrivera en France ?

Pour le moment, aucun opérateur français n’est en partenariat avec Starlink. Il n’y a que des opérateurs étrangers :

T-Mobile aux États-Unis ;

Optus en Australie ;

Rogers au Canada ;

One NZ en Nouvelle-Zélande ;

Kddi au Japon ;

Salt en Suisse ;

Entel au Chili et au Pérou.

Quels sont les smartphones compatibles ?

Selon Starlink, tous les téléphones LTE, donc 4G, sont compatibles avec sa technologie. C’est ici que l’entreprise de démarque d’Apple ou de Google, qui requiert des appareils récents avec des antennes spéciales.

Autre avantage : il n’y aura pas besoin de tenir son téléphone en l’air, contrairement aux smartphones avec connexion satellitaire, comme les iPhone avec les SOS d’urgence ou certains smartphones sous Android 15. Starlink pourrait bien secouer l’univers des télécoms, avant de s’attaquer aux compagnies aériennes plus tard dans l’année.

