Apparu mystérieusement le 12 novembre, le site « What happens at 1,000,000,000 » permet de réclamer de l’argent une fois par heure et de le recevoir instantanément par PayPal. Selon les informations de Numerama, il ne s’agit pas d’une arnaque, mais d’une opération commerciale qui s’achèvera le 14 novembre.

« En 24 heures, je me suis fait 300 euros ». Sur Reddit, plusieurs internautes semblent ravis d’avoir découvert « What happens at 1,000,000,000 », un mystérieux site qui vous envoie de l’argent toutes les heures, en échange de votre adresse PayPal.

Son concept est le suivant :

Il héberge un mystérieux compteur qui progresse lentement jusqu’à 1 milliard d’euros. Il devrait y parvenir le 14 novembre, vers 19 heures.

Au total, il y a 30 cagnottes. Le site en ouvre une seule à la fois, avec la possibilité de réclamer de l’argent jusqu’à son épuisement. Ensuite, il faut attendre le prochain tour.

Sur le site, des codes mystérieux apparaissent brièvement. Il peut s’agir de mots comme « PARIS », « 365 DAYS » ou « SECURE ». Il faut entrer le mot de passe pour être éligible au jeu, puis insérer son mail PayPal. D’après nos constatations, il faut aller vite : la cagnotte peut se vider en quelques secondes.

Chaque participant peut réclamer de l’argent à chaque round, avec une limite d’une participation par mail. D’après nos observations, il s’agit généralement de petits virements de 5 euros, 4 euros ou 3 euros. S’il revient plusieurs fois, il peut réclamer plusieurs cagnottes. Il est évidemment possible de tricher en ouvrant plusieurs comptes PayPal, ce que les utilisateurs sur Reddit ont allègrement fait.

L’argent est immédiatement crédité par PayPal, après une vérification du mail la première fois. D’après nos tests, insérer son mail suffit pour recevoir de l’argent les tours suivants.

Le site a été accompagné par un « ARG », ou jeu en réalité alternée, avec un jeu de piste dans certaines capitales européennes, sous la forme d’affichettes avec des QR Codes, comme sur cette photo prise à Berlin.

La barre de chargement en blanc indique qu’il reste de l’argent dans la cagnotte en cours. Il suffit d’un mail pour recevoir sa part. // Source : Capture Numerama

Une opération commerciale pour une banque en ligne

Un site qui vous demande votre adresse mail en échange d’argent ? C’est évidemment suspect. Quand « What happens at 1,000,000,000 » a commencé à faire parler de lui, nous avons d’abord cru à une arnaque. Certains internautes suggéraient néanmoins qu’il s’agissait d’une opération commerciale de grande ampleur, rattachée à une agence de marketing qui s’occupe de Ferrero et de Trade Republic — notamment à cause des affiches collées dans plusieurs grandes villes européennes. Le mode opératoire serait exceptionnel pour une arnaque et reste plutôt banal pour une agence de communication.

Selon les informations de Numerama, la piste Trade Republic est la bonne. Plusieurs créateurs de contenus européens font la promotion du site, sans que l’on sache exactement ce qu’il va se passer une fois que le site atteindra le milliard. Trade Republic pourrait annoncer le lancement de nouveaux services ou le franchissement d’un cap symbolique, avec cette opération de distribution d’argent pour faire parler de lui. Les mails collectés ne le sont pas pour rien : Trade Republic les utilisera pour son opération de communication.

Les codes apparaissent sous cette forme, dans une animation digne de Mr. Robot. Il faut les insérer pour pouvoir mettre un mail. // Source : Capture Numerama

Les premiers codes du site, mis bout à bout, vont dans le sens de cette opération publicitaire (CLAIM WHAT IS YOURS, IT BELONGS TO YOU, PARIS, GROWTH, GO FURTHER, FOR LATER, YOU DECIDE, AMSTERDAM, EVERY MONTH, SECURE, FOR YOUR FUTURE, BERLIN, CHOOSE, FOR EVERYONE, VIENNA, 365 DAYS, SECURE et EVERY YEAR). Réunis, ils peuvent parfaitement correspondre à un service financier et cela ne fait pas trop de doute qu’il s’agit d’une promotion pour la banque en ligne.

Enfin, pour bien asseoir cette théorie, l’opération n’est pas disponible dans tous les pays. Seuls quelques marchés de l’Union européenne, dont la France, sont ciblés. Une arnaque n’aurait pas pris ces précautions.

Faut-il donner son mail pour recevoir de l’argent ?

Le 14 novembre, jusqu’à l’annonce de Trade Republic, le site devrait distribuer 12 fois de l’argent. En gardant l’onglet ouvert en permanence, et en imaginant une moyenne autour des 4 euros par participation, il y a de quoi repartir avec une cinquantaine d’euros en une journée.

Faut-il succomber à cet « argent gratuit » ? Il faut bien avoir en tête qu’il arrive en échange de futures promotions par mail, même s’il devrait être possible de se désinscrire. Vous êtes adultes et responsables, mais nous ne pouvons que vous inciter à la prudence avec vos données personnelles, même s’il faut reconnaître que l’opération est bien faite. Le site n’est pas à l’abri d’une faille de sécurité et le pactole pourrait être une belle base de données d’adresses mail liées à PayPal.

Quoi qu’il en soit, l’opération a un vrai coût pour son commanditaire : l’argent reçu est bien réel et s’ajoute aux frais de communication engagés (opérations avec des influenceurs, etc.).

Le mail envoyé par PayPal, qui confirme l’envoi de 5 euros. // Source : Numerama

En moyenne, le site ouvre une nouvelle cagnotte une fois par heure, même si l’ouverture des cagnottes semble manuelle — et donc imprévisible. In fine, on retiendra probablement que l’expérience What happens at 1,000,000,000 a amené des milliers d’internautes à surveiller un compte depuis 48 heures, en faisant une des opérations de communication les plus ambitieuses de 2024. Elle devrait se terminer en fin de journée le 14 novembre.

