La SNCF vous propose d’accéder à votre récapitulatif de l’année, dans le même style que le Spotify Wrapped. Nombre de kilomètres parcourus, trajets favoris : voilà comment accéder à votre « rétrainspective » de 2023.

Après le Spotify Wrapped, c’est au tour de la SNCF de vous présenter votre rétrospective de 2023 — ou plutôt, comme le service ferroviaire la surnomme, votre « rétrainspective ». À travers une petite présentation rigolote, disponible sur l’app SNCF Connect, vous pourrez retrouver les statistiques de voyages de l’année 2023, entre deux références musicales à Kyo et à Desireless. Nombre de kilomètres parcourus en train, trajets préférés, et même kilos de CO2 économisés (et leur équivalent en poney shetland) : vous saurez tout sur vos voyages de l’année.

Pour savoir comment accéder à votre « rétrainspective », voilà la marche à suivre.

Des extraits de la « rétrainspective » 2023 de la SNCF // Source : SNCF

Comment accéder à votre « rétrainspective » SNCF ?

Pour accéder à votre rétrospective de l’année, il y a deux solutions. La SNCF a prévenu ses usagers par mail de l’arrivée de son Wrapped : si vous consultez votre boîte de réception, vous trouverez un mail, intitulé « Votre Rétrainspective 2023 est disponible ! ». En l’ouvrant, vous trouverez un lien dans un bouton bleu dans le corps du mail. Il vous suffira de cliquer dessus pour y accéder.

Cliquez sur le bouton bleu pour accéder à votre rétrospective

Vous pouvez également consulter votre rétrospective directement depuis l’app SNCF Connect. Pour cela, ouvrez-la, et message devrait automatiquement s’afficher sur l’écran d’accueil, vous invitant à consulter les chiffres de votre « année 2023 avec SNCF Connect ». Il vous suffira d’appuyer sur le bouton « ouvrir le récap ».

L’app SNCF Connect vous propose automatiquement d’accéder à votre récap

Si le message ne s’affiche pas, rendez-vous dans votre espace compte, accessible en cliquant en bas à droite de l’app. Un encart consacré à la rétrainspective apparaitra tout en haut. Vous pourrez ensuite savoir exactement combien de merguez mises bout à bout font 15 000 km (plusieurs millions), combien de fois vous avez emprunté un trajet en particulier, ou encore combien de kilos de CO2 vous avez économisé en prenant le train plutôt que la voiture.

