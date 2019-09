L'adaptation de Mario Kart sur smartphone est sortie mercredi 25 septembre. Il faut attendre 10 heures pour y jouer.

Faites chauffez les karts : Mario Kart Tour est enfin là ! Enfin, presque. Il est d’ores et déjà possible de télécharger l’application de l’adaptation du jeu Mario Kart sur iOS et Android depuis ce 25 septembre 2019 au matin, mais il faut attendre 10 heures pour que le jeu fonctionne.

Nous avons téléchargé le jeu sur iOS ce matin : un écran bleu s’affiche avec la précision « en cours de maintenance ». Même si l’heure affichée est 9 heures, Nintendo a toujours annoncé que vous pourrez jouer à son jeu à partir de 10 heures (heure française).

Comment télécharger Mario Kart pour smartphone

Pour télécharger Mario Kart Tour, rien de plus simple :

Il faudra lier un compte Nintendo pour pouvoir jouer.

Au niveau du gameplay, il faudra s’attendre à quelque chose de simple : votre kart avance tout seul et c’est à vous de virer à gauche ou à droite et, évidemment, que d’envoyer des petites carapaces rouges et autres objets sur vos adversaires. Et oui, vous pourrez déraper comme dans le vrai jeu pour gagner en précision et obtenir des boosts pour aller plus vite.

En avril dernier, Nintendo avait lancé une bêta exclusivement sur Android pour les utilisateurs américains et japonais.

Au niveau de l’économie du jeu, imaginez un free-to-play : vous pouvez y jouer gratuitement, mais il y aura beaucoup de microtransactions si vous voulez obtenir des bonus plus rapidement.

