En Pologne, Orange commercialise une nouvelle version de son décodeur TV sous Android TV, avec un design similaire à celui des Livebox 6 et Livebox 7. La logique voudrait qu’il finisse par arriver en France, en remplacement du décodeur actuel lancé en 2018.

En 2019, 2022 et 2023, Orange a lancé trois nouvelles Livebox. Pourtant, durant toute cette période, sa box TV n’a pas évolué. Le « décodeur UHD 4K », avec sa télécommande ultra-fine, est le même depuis 2018, alors qu’Orange pivote progressivement vers des solutions alternatives comme les clés HDMI ou la dématérialisation des box sur les Smart TV.

En temps normal, l’arrivée d’un nouveau décodeur TV chez Orange Pologne ne devrait pas intéresser les Français. Mais le contexte change la donne. C’est la première fois qu’Orange fait un pas en avant vers une nouvelle box, avec un changement de système d’exploitation majeur.

La nouvelle box d’Orange ressemble à la Livebox 6 et intègre Android TV

C’est sur le site Android.com.pl que nous avons découvert l’existence du nouveau décodeur polonais d’Orange, grâce à un tweet de Tiino-X83, spécialiste de l’actualité des opérateurs.

En Pologne, où l’opérateur français est présent, les abonnés Orange peuvent désormais demander un nouveau décodeur TV au design très similaire à celui des Livebox 6 et Livebox 7. Il arbore un revêtement en tissu, alors que le décodeur UHD proposé en France est intégralement recouvert de plastique. Sa télécommande semble aussi un peu plus épaisse que celle actuellement proposée par Orange, puisqu’elle passe d’une pile plate à des piles AA.

Sur la télécommande nouveau décodeur Orange, il y a un bouton Google Assistant. // Source : Orange Pologne

Compatible HDMI 2.1, le nouveau décodeur d’Orange, que la marque appelle « Dekoder 4K Multi » est évidemment compatible 4K. Ses dimensions sont exactement identiques à celles de la box proposée en France (126 x 126 mm, même s’il est un peu plus fin avec son épaisseur de 26 mm), avec toujours une compatibilité Ethernet et Wi-Fi (mais Wi-Fi 6 désormais). Les performances devraient être meilleures, même si personne n’utilise une box Orange pour jouer.

La grosse nouveauté du décodeur 4K Multi, c’est l’introduction d’Android TV pour la première fois chez Orange (en version 12.0). L’opérateur tourne le dos à son système d’exploitation maison et utilise celui de Google, comme Bouygues ou Free avec sa Freebox Pop. Conséquence immédiate : plein d’applications débarquent dans l’écosystème Orange, avec la possibilité d’utiliser son décodeur pour faire beaucoup plus de choses qu’auparavant (y compris installer des services de téléconcurrents).

En France, voici la config actuelle. La Livebox 6 à gauche, le décodeur UHD 4K de 2018 à droite. // Source : Numerama

Bientôt le décodeur 4K Multi en France ?

La disponibilité du « Dekoder 4K Multi » en Pologne augure-t-elle un renouvellement imminent de la box télé d’Orange en France ? L’opérateur français a pour habitude de tester à l’étranger de nouvelles technologies, avant de les lancer dans son premier marché dans les mois qui suivent. Il n’y a donc absolument rien d’étonnant à voir la Pologne disposer d’une nouvelle box indisponible ailleurs, avant un éventuel déploiement en France.

Toutefois, rien ne dit qu’Orange France optera pour la même stratégie. Android TV est apprécié par les utilisateurs, mais laisse la partie logicielle à Google et aux États-Unis. Orange, en tant que grand groupe français (peut-être le plus grand en termes de nouvelles technologies), pourrait préférer de continuer à développer un OS souverain, avec ses propres spécificités et ses propres accords commerciaux avec les grands groupes SVOD. Il est néanmoins fort probable que le vieux décodeur de 2018 finisse par disparaître, au profit d’une version 2024 plus moderne, qui épouse les codes esthétiques des Livebox 6 et 7. Peut-être une version française de ce 4K Multi, sans Android TV ?

L’interface d’Orange TV sur les Smart TV Samsung, sans box.. // Source : Samsung

Autre piste pour Orange : continuer de développer des applications « TV d’Orange » disponibles sur les Smart TV et les box (comme l’Apple TV). Sa stratégie principale aujourd’hui est la vente de Livebox, le décodeur TV est juste un moyen d’accéder aux services qu’il propose. Cela dit, les Français sont encore très attachés à leurs box.

