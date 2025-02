Lecture Zen Résumer l'article

Tous les ans, les allergies paralysent la vie de millions de Français. La plupart des applications de météo ne prennent pas en compte ce facteur important, mais il existe des logiciels spécialisés dans les pollens et leurs allergènes.

D’ici à 2050, 50 % de la population mondiale devrait être allergique, contre 30 % aujourd’hui. Un chiffre en hausse constante, qui s’explique par le fait que nos environnements sont de plus en plus propres. Les nouvelles générations disposent d’un système immunitaire moins fort qu’auparavant, alors que la qualité de l’air se dégrade.

Comment s’en prévenir ? La désensibilisation est la meilleure des solutions, mais elle prend du temps (le traitement dure trois ans ou plus, le temps d’habituer le corps à la présence d’un allergène). En cas de crise, les antihistaminiques sont souvent les meilleurs amis des personnes allergiques. Il s’agit d’un médicament qui réduit l’effet de la réaction, qu’il vaut mieux toujours avoir sur soi.

Tous les ans, les allergies compliquent la vie de nombreuses personnes. Pour bien anticiper leur retour (et les médicaments qui vont avec), il existe des applications.

Quelle application pour l’alerte au pollen ?

Pollen+, un indicateur entre 0 et 4 et des cartes

Pollen+ est simple, mais efficace. Cette application gratuite, disponible sur iOS et sur Android, mesure la présence des allergènes dans les villes. 0 veut dire qu’il n’y en a aucun, 4 indique une alerte maximale. On peut aussi accéder à une carte des allergies, accéder à des prévisions sur plusieurs jours/heures et recevoir des notifications.

L’interface de Pollen+. // Source : Numerama

Dans Pollen+, l’utilisateur peut afficher tous les allergènes ou seulement ceux qui le concernent. Si la menace est élevée pendant une semaine, il vaut mieux faire son stock d’antihistaminiques, au cas où.

Il existe plein de concurrents de Pollen+ dans les magasins d’applications. Live Pollen, Pollen Watch, Sensio Air, Alerte Pollen… Libre à vous d’explorer les App Store à la recherche de l’interface qui vous convient le mieux.

Ma vie d’Allergik et Atchoum : le journal de bord de l’allergique

En plus des traqueurs d’allergènes, il existe quelques applications plus ambitieuses qui visent à suivre la santé d’un patient. C’est notamment le cas de Ma vie d’Allergik et Atchoum, qui font tous les deux très forts au niveau du nom.

Dans Ma vie d’Allergik, on doit d’abord créer un compte pour concevoir un profil. On indique ses allergènes, ses traitements et leurs durées. L’application sert autant de rappel quotidien pour prendre ses médicaments que d’indicateur sur le risque d’allergie, en indiquant quel arbre fabrique actuellement l’allergène qui pose un problème.

Ma vie d’Allergik sur iPhone. // Source : Numerama

Disponible seulement sur iOS, Atchoum se distingue grâce à son interface épurée, même si elle souffre de nombreux bugs de jeunesse. Elle permet aussi de suivre ses propres réactions allergiques, sa désensibilisation et son traitement. Un abonnement payant débloque des fonctions, comme des statistiques ou une IA à qui parler.

L’interface de Atchoum. // Source : Numerama

Ces solutions n’éliminent pas les allergies, mais aident à mieux se traiter. La seule solution efficace reste la désensibilisation (ou passer son printemps et son été dans une bulle).

