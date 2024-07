Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Longtemps attendues, souvent redoutées, les vagues de chaleur sont bel et bien arrivées en France. C’est donc le bon moment d’investir dans un bon ventilateur, comme le Turbo Silence Extreme de Rowenta, en ce moment en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce ventilateur de Rowenta ?

Le ventilateur Turbo Silence Extreme de Rowenta est normalement commercialisé 149,99 € sur le site de Rowenta. Il est actuellement proposé au prix de 79,99 € sur le site de Boulanger.

Vous retrouverez d’autres modèles dans notre guide des meilleurs modèles ventilateurs.

C’est quoi, ce ventilateur de Rowenta ?

Le design du Turbo Silence Extreme n’est pas des plus subtils. Plutôt que de faire dans la sobriété, Rowenta propose une armature imposante et un pied imposant peu élégant. Heureusement, ce gabarit massif s’accompagne d’excellentes finitions et offre une impression de solidité remarquable. Ses dimensions sont de 50 × 60 × 140 cm, et son pied télescopique permet de régler la hauteur jusqu’à 30 centimètres.

Le tableau de commande, impossible à rater, est très simple à utiliser. Les commandes basiques permettent de sélectionner quatre vitesses de ventilation différentes, et de changer le mode parmi les cinq disponibles. Vous retrouverez la fonction Silence, adaptée à une ventilation pour la nuit, avec un faible niveau sonore de 45 dB. À l’inverse, la fonction Turbo Boost souffle de l’air jusqu’à 60 dB, mais offre un débit d’air plus puissant jusqu’à 80 m³/min. Notez la présence d’un mode baptisé Decrescendo qui diminue automatiquement le flux d’air toutes les 15 minutes.

Le Rowenta Turbo Silence Extreme // Source: Rowenta

Est-ce que ce ventilateur vaut le coup pendant les soldes ?

Moins de 80 €, c’est une excellente affaire pour un ventilateur performant. Le Turbo Silence Extreme possède cinq pâles qui assurent un souffle puissant qui peut facilement remplir une pièce. Le ventilateur peut aussi osciller jusqu’à 120° pour une bonne amplitude.

Une télécommande basique est fournie, afin de contrôler le ventilateur à distance. Enfin, si vous l’utilisez la nuit dans votre chambre, une minuterie allant jusqu’à huit heures permet de programmer l’heure d’extinction du Turbo Silence.

Pour aller plus loin

👉 Comment aérer pour se protéger de la chaleur ?

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !